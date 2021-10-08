Yeşilliklerin vazgeçilmezi: Maydanozu nasıl tüketmeliyiz?

lezzet katıyor. Üstelik kalori oranının da oldukça düşük olması, ana öğünlerden salatalara kadar birçok tarifin içinde kendisine yer buluyor. İşte bu noktada maydanoz tüketirken dikkat etmek birkaç püf noktası bulunuyor. Doğru tüketilmeyen maydanoz, faydadan çok zararla karşılaşmanıza neden olabilir. İşte maydanozu doğru tüketmenin sırları…

İyi yıkayın

Maydanoz, yetiştirilme şeklinden evinizdeki mutfağa gelene kadar birçok zararlı maddeye ve dış etkene maruz kalıyor. Yeşillikleri yıkarken bu nedenle oldukça dikkatli olmak gerekiyor. Özellikle sirkeli suda bir süre beklettikten sonra yapraklarını iyice yıkayarak sizde ve sevdiklerinizde herhangi bir yan etkinin ortaya çıkmasını engelleyebilirsiniz.

Tüketim dozunu ayarlayın

Tek seferde bir demet maydanoz kullanmak, faydasından çok zarara neden olur. Ufak oranlarda kullanılan maydanoz ise oldukça faydalı etkilere sahip. Her şeyin fazlasının zararlı olduğu gibi maydanozda da aynı durum geçerlidir. Bu nedenle yemeklere ve salatalara hacmine göre birkaç dal koymak yeterli olacaktır.