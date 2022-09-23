Yetkililer harekete geçti! Yeni TikTok “yemek pişirme trendi” ölüme sürüklüyor

"Uykulu tavuk" adı verilen bu meydan okuma, sağlık uzmanları tarafından tehlikeli olduğu konusunda sıklıkla uyarılıyor. Absürt yemek pişirme videolarının sıklıkla paylaşıldığı bu platformda yeni ortaya çıkan bu trend, birçok kişi tarafından paylaşıldı.
Bu meydan okuma esnasında, kullanıcılar, genellikle uyku verdiği ve kişiye uyuşuk hale getiren bir soğuk algınlığı ve öksürük şurubu içerisinde pişirme tekniği kullanıyor. Videoda, kullanıcılar, pişirmeden önce, tavuğu bu şurup ile kaplıyor ve ardından bu şurup içerisinde pişiriyor.
Bu videoya karşı birçok tiksinti videosu da gelse de özellikle sağlık uzmanları, bu trendin oldukça tehlikeli olabileceğine dair başka videolar da yayınladılar.
NEDEN TEHLİKELİ?
Çoğu ilaçta olduğu gibi, aşırı tüketim, birçok tehlikeyi beraberinde getiriyor. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), insanları bu trende katılmamaları gerektiği konusunda uyardı.
FDA, birçok gencin bu meydan okumayı denediğinde hastaneyi kaldırıldığı ve öldüğüne dair raporların ortaya çıktığından bu yana kamu duyurusu yayınlamaya başladı.
FDA yaptığı duyuruda;
"Akran baskısına dayanan bir sosyal medya trendi, reçetesiz ilaçları kötüye kullanan ve izleyicileri de bunu yapmaya teşvik eden insanların çevrimiçi video klipleri ile öne çıktı. Genellikle gençleri hedef alan bu video meydan okumaları insanlara zarar verebilir ve hatta ölüme neden olabilir. Bir ilacı kaynatmak onu çok daha konsantre hale getirebilir ve özelliklerini başka şekillerde değiştirebilir. Tavuğu yemeseniz bile, yemek pişirirken ilacın buharını teneffüs etmek, yüksek miktarda ilacın vücudunuza girmesine neden olabilir. Ayrıca ciğerlerinize de zarar verebilir. Basitçe söylemek gerekirse: Birisi, farkında bile olmadan tehlikeli derecede yüksek miktarda öksürük ve soğuk algınlığı ilacı alabilir" uyarısında bulundu.