Yetkililer harekete geçti! Yeni TikTok “yemek pişirme trendi” ölüme sürüklüyor

"Uykulu tavuk" adı verilen bu meydan okuma, sağlık uzmanları tarafından tehlikeli olduğu konusunda sıklıkla uyarılıyor. Absürt yemek pişirme videolarının sıklıkla paylaşıldığı bu platformda yeni ortaya çıkan bu trend, birçok kişi tarafından paylaşıldı.

Bu meydan okuma esnasında, kullanıcılar, genellikle uyku verdiği ve kişiye uyuşuk hale getiren bir soğuk algınlığı ve öksürük şurubu içerisinde pişirme tekniği kullanıyor. Videoda, kullanıcılar, pişirmeden önce, tavuğu bu şurup ile kaplıyor ve ardından bu şurup içerisinde pişiriyor.

Bu videoya karşı birçok tiksinti videosu da gelse de özellikle sağlık uzmanları, bu trendin oldukça tehlikeli olabileceğine dair başka videolar da yayınladılar.