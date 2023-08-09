Yıllar önce bu sinyali veriyor! Alzheimer hastalığının ilk belirtisi

Alzheimer hastalığı, ilerleyen bir nörolojik bozukluktur ve genellikle yaşlılık döneminde ortaya çıkar. Bu hastalık, bilişsel işlevlerde giderek kötüleşmeye, hafıza kaybına ve günlük yaşam aktivitelerinde zorluklara yol açar. Alzheimer hastalığının belirtileri zamanla artar ve şiddetlenir. İşte Alzheimer hastalığının yaygın belirtileri…

İlk belirti genellikle teşhisten yıllar önce ortaya çıkar. Alzheimer hastalığının ilk belirtisi; yeni bilgileri öğrenme ve hatırlama yeteneğinde zorluktur. Kişi sık sık nesneleri, yerleri veya önemli tarihleri unutabilir.

ZAMAN VE MEKAN KAVRAMININ KAYBI:

Hastalar zamanı ve mekanı karıştırabilirler. Hangi gün olduğunu, mevcut yerlerini veya hatta kendi evlerini tanıyamayabilirler.