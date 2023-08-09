Yıllar önce bu sinyali veriyor! Alzheimer hastalığının ilk belirtisi

Alzheimer hastalığı, ilerleyen bir nörolojik bozukluktur ve genellikle yaşlılık döneminde ortaya çıkar. Bu hastalık, bilişsel işlevlerde giderek kötüleşmeye, hafıza kaybına ve günlük yaşam aktivitelerinde zorluklara yol açar. Alzheimer hastalığının belirtileri zamanla artar ve şiddetlenir. İşte Alzheimer hastalığının yaygın belirtileri…
HAFIZA KAYBI:
İlk belirti genellikle teşhisten yıllar önce ortaya çıkar. Alzheimer hastalığının ilk belirtisi; yeni bilgileri öğrenme ve hatırlama yeteneğinde zorluktur. Kişi sık sık nesneleri, yerleri veya önemli tarihleri unutabilir.
ZAMAN VE MEKAN KAVRAMININ KAYBI:
Hastalar zamanı ve mekanı karıştırabilirler. Hangi gün olduğunu, mevcut yerlerini veya hatta kendi evlerini tanıyamayabilirler.
DİL PROBLEMLERİ:
Konuşma ve yazma yeteneklerinde zorluklar ortaya çıkabilir. Kelimeleri bulmak, cümleleri düzgün kurmak ve iletişim kurmakta güçlük çekebilirler.
KARAR VERME VE PROBLEMLERİ ÇÖZME YETENEĞİNİN AZALMASI:
Basit kararlar almak veya günlük sorunları çözmek konusunda zorluk yaşayabilirler. Mantıklı düşünme ve plan yapma yetenekleri etkilenebilir.
GÖRSEL VE UZAMSAL ZORLUKLAR:
Nesneleri tanıma, renkleri ayırt etme veya uzamsal ilişkileri anlama yeteneklerinde sorunlar olabilir.
SOSYAL İŞLEVSELLİKTE AZALMA:
Sosyal etkileşimlerde zorlanma, tanıdık insanları tanıma güçlüğü, arkadaşlık ve aile bağlarına ilgi kaybı gibi belirtiler görülebilir.
KENDİNİ TANIMA GÜÇLÜĞÜ:
Kendi adını, yaşını veya kişisel bilgilerini hatırlamakta zorlanabilirler.
KİŞİLİK VE DAVRANIŞ DEĞİŞİKLİKLERİ:
Kişilik ve davranışlarda belirgin değişiklikler olabilir. Örneğin, daha önce alışık olmadığınız öfke, şüphecilik veya depresyon belirtileri görülebilir.