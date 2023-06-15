YKS'den önce uzmanından son uyarılar! Kaygıyı yenmede en etkili yöntem...

Bu hafta sonu öğrencilerin gireceği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hakkında çeşitli önerilerde bulunan Dr. Öğr. Üyesi Muhsin Öztürk, sınav başarısını olumsuz etkileyecek kaygı ve stresten uzak kalmak adına alınacak önlemleri anlattı. Sınava iki gün kala öğrencilerin neler yapması gerektiğine dair çeşitli önerilerde bulundu.

İHA Giriş Tarihi: 15.06.2023 10:43 PAYLAŞ ABONE OL

Yaklaşık 3,5 milyon öğrencinin ter dökeceği YKS'de başarının önündeki en büyük engelin stres ve sınav kaygısı olduğunu kaydeden Dr. Öğr. Üyesi Muhsin Öztürk, aday öğrencilere önerilerde bulundu. Sınava kalan kısa süreyi dinlenerek, moral ve motivasyonlarını yükseltecek eğlenceli aktivitelerle geçirmelerini tavsiye eden Öztürk, aileleri ise çocukları üzerinde baskı kurmamaları konusunda uyardı. Öztürk, aşırı kaygı içerisinde olan adayların da hala vakitleri varken bir psikologdan yardım almalarının faydalı olacağını ifade etti.



"Kaygıyı yenmelerinde ailenin yaklaşımı etkili"

Stresi yenmede en önemli unsurun aile faktörü olduğunu ifade eden Öztürk, "Adaylar sınav öncesi kendilerini rahatlatmak adına streslerini yenmeye çalışsınlar. Stres ve kaygı içinde olmak sınav başarılarını olumsuz etkileyecektir. Bu açıdan aileler pozitif yaklaşımlarla çocuklarına sınavın yaşamları için 'tek belirleyici unsur' olmadığıyla ilgili telkinlerde bulunabilirler. Bunun bilincinde olan adaylar çok daha rahat bir sınav geçireceklerdir" dedi.