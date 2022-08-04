Yoğun iş hayatında beslenme tüyoları

Oﬁs ortamında , masa başı çalışan kişilerde daha fazla görülen obezitede can sıkıntısından kullanılan şeker ve çikolata türevlerinin artması , öğle yemeklerinin atlanması ve gece beslenme yoğunluğunun arttırılması gibi sorunlar obezitenin başlıca nedenleri arasında gelmektedir.

PEKİ NE YAPILMALI?

Başta belirttiğim gibi hızlı ve pratik düşünmek örneğin kendinize küçük ara öğünler hazırlayın belki bir elmayı yemek zor olabilir ama aynı şeyi üstlenen kuru meyveleri yemek zor olmayacaktır. Yanına alacağınız sağlıklı kuruyemişler ile birlikte kan şekerini dengeleyip, sonraki öğünde yanlış besin seçimini engelleyebilirsiniz.

SU TÜKETİMİ ÇOK ÖNEMLİ

Öğlen yemeklerinde yanınıza alacağınız bir peynirli ve bulgurlu salata veya 2 dilim çavdar ekmeği ve biraz peynir ile yapabileceğiniz sağlıklı bir sandviç. Hem hızlı yemek konusunda bize yardımcı olacak ve gün içinde enerjinizin daha az düşmesine neden olacakır.

Su tüketimi de bu konuda çok önemli, sık sık unutulan su tüketimini artırmak konsantrenizi bir o kadar iyi artıracakır.

Ülkemizde öğle molasında dışarıdan yapılan yanlış besin seçimlerinde obezitenin kat kat arttığını görebiliyoruz.Bu nedenle evden sağlıklı besinlerle hazırlayacağınız yemekleri işyerine götürüp tüketebilirsiniz.