Yürürken nefes nefese kalanlar dikkat! Ölümcül durumun habercisi...





"BİZİM İÇİN ÇOK ÜZÜCÜ, HASTA İÇİN DE OLDUKÇA YORUCU VE OLUMSUZ BİR SÜRECE DOĞRU GİDİYOR"

Akciğere pıhtı atması durumunda görülen belirtileri paylaşan, hastalığın ilerlemesi halinde hastane yatışlarının sıklaştığını ifade eden Dr. Sönmez, bu durumun hem doktorlar hem de hastalar için oldukça zor ve üzücü bir süreç olduğunu belirtti. Uzman Dr. Emre Sönmez, "Bir akciğere pıhtı atma hadisesinde kişi 'göğüs ağrısı, nefes alırken batma' şikayetiyle başvuruyor. Böyle bir göğüs ağrısı tablosunda şüphelendiğimiz bazı bulgular var. Bunlar için EKG, EKO gibi testlere bakıyoruz ve kişide BT Anjiyo dediğimiz tetkik yapıyoruz. Akut pulmoner emboli (pıhtılaşma) teşhisini koyduğumuzda göğüs hastalıklarıyla beraber ilgili tedavisine başlıyoruz. Eğer hasar kalıcı olursa akciğer, tansiyon, nefes darlığı, efor dispnesi gibi bozukluklar olabiliyor. Yani kişi artık yol yürüyünce, yokuş çıkınca, efor harcadığında nefes nefese kalıp çabuk yorulabiliyor. Bu da ilerleyen dönemlere akciğer hipertansiyona sebep olduğunda ve gerekli tedavileri almadığında çok sık hastane yatışları, sağ kalp yetmezliği, sağ kalp yetmezliğine bağlı ayaklarda şişlik, boyun venözlerinde dolgunluk ve bundan dolayı sık sık vücut akciğer ve bacaklardaki toplardamarlarda ödem tablosuyla hastane yatışları oluyor. Bu da bizim için çok üzücü, hasta için de oldukça yorucu ve olumsuz bir sürece doğru gidiyor" şeklinde konuştu.