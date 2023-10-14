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Yuttuğunuz anda böbrek taşına sebep oluyor! Nefrologların 'asla tüketmeyin' dediği besin

Vücudun filtresi görevi gören böbrekler, ihmal edildiğinde birçok kronik rahatsızlığı beraberinde getiriyor. Uzmanlar, böbrek sağlığını korumak için böbreklerde kum ve taş oluşumuna neden olan besinlerden uzak durulması gerektiğini belirtiyor.Peki, böbrekleri bitiren, taş oluşumuna neden olan hatalar ve besinler neler? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 14.10.2023 14:13 Güncelleme Tarihi: 14.10.2023 14:29
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Yuttuğunuz anda böbrek taşına sebep oluyor! Nefrologların ’asla tüketmeyin’ dediği besin

Böbreklerde oluşan ve ihmal edildiğinde ciddi rahatsızlıklara yol açan böbrek taşları, üriner sistemde oluşan taş şeklinde yapılardır. Vücuttaki fazla mineraller ve tuzun yoğunlaşması sonucu oluşur. Böbrek taşının en yaygın olanı kalsiyum ve oksalatın birleşmesi sonucu oluşan kalsiyum oksalattır. Üriner sistemde enfeksiyon sonucu oluşan strüvit ise magnezyum, amonyum ve fosfat minerallerini içeriyor.

OKSALAT İÇEREN BESİNLER:

Oksalat, böbrek taşlarının oluşumunda etkili bir faktördür. Oksalat içeren yiyeceklerden kaçınmak veya sınırlamak, böbrek taşı oluşumunu önlemeye yardımcı olur. Oksalat içeren bazı besinler arasında kara lahana, çikolata, ve kızılcık bulunur.

AŞIRI TUZLU YİYECEKLER:

Yüksek tuz (sodyum) alımı, idrar yoluyla kalsiyumun atılmasını azaltabilir ve böbrek taşı riskini artırabilir. Tuzlu yiyeceklerin tüketimini sınırlamak, böbrek taşı oluşumunu önlemeye yardımcı olabilir.

KALSİYUMUN FAZLASI DA AZI DA ZARAR:

Kalsiyumun aşırı alımı böbrek taşlarına yol açabilir. Ancak, düşük kalsiyumlu diyetler de böbrek taşı riskini artırabilir. Dengeli bir kalsiyum alımı önemlidir.

ŞEKERLİ BESİNLER:

Şekerli içecekler, böbrek taşı oluşumunda etkili olabilecek yüksek früktoz içerir. Aşırı şekerli besinlerin asla tüketilmemesi gerekiyor.

ELMA SİRKESİ BÖBREK TAŞINA BİREBİR FAYDA SAĞLIYOR

Böbrek taşının oluşumunu önlemede elma sirkesi önemli rol oynuyor. Elma sirkesi, vücudun taş oluşturmasını önlüyor aynı zamanda enfeksiyona karşı koruyor. Eğer herhangi bir rahatsızlığınız yoksa, elma sirkesini salatalarınızda rahatlıklar tüketebilirsiniz.

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