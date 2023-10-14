Yuttuğunuz anda böbrek taşına sebep oluyor! Nefrologların ’asla tüketmeyin’ dediği besin

Böbreklerde oluşan ve ihmal edildiğinde ciddi rahatsızlıklara yol açan böbrek taşları, üriner sistemde oluşan taş şeklinde yapılardır. Vücuttaki fazla mineraller ve tuzun yoğunlaşması sonucu oluşur. Böbrek taşının en yaygın olanı kalsiyum ve oksalatın birleşmesi sonucu oluşan kalsiyum oksalattır. Üriner sistemde enfeksiyon sonucu oluşan strüvit ise magnezyum, amonyum ve fosfat minerallerini içeriyor.