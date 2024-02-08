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Yüzünüzdeki bu değişime dikkat! "Güvenilmez" imajına neden oluyor...

Doğal olarak ortaya çıkan ve yaş almanın sonucu olan "kırışıklık" görünümü ile ilgili yapılan bir araştırma, oldukça ilginç sonuçlar ortaya çıkardı. Kırışıklık görünümü, aynı zamanda insanlarda oluşturduğu izlenimle de bildiğimizin dışında bir izlenim oluşturuyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 08.02.2024 09:46 Güncelleme Tarihi: 08.02.2024 09:47
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YÜZÜNÜZDEKİ BU DEĞİŞİME DİKKAT! GÜVENİLMEZ İMAJINA NEDEN OLUYOR...

Almanya'da yapılan araştırma, kırışıklıkların bilgelik işaretleri olarak görülmediğini gösterdi.

Berlin Humboldt Üniversitesi'nin yürüttüğü araştırmada, 353 katılımcıdan yüzlerinde çizgi olan ve olmayan avatarların derecelendirilmeleri istendi.

Analiz, kırışık yüzlerin daha az çekici, ve daha az güvenilir olarak değerlendirildiğini ortaya çıkardı.

Araştırmacılar, "Bu bulgular, yaşlı insanların genellikle yüzlerindeki kırışıklıklarla ilgili olarak daha az beğenildiklerini gösteriyor. Kırışıklıkların olumsuz etkileri, güzellik endüstrisinin pürüzsüz alınlara ve sıkı çene hatlarına yönelik talebi karşılama misyonunun lehine işleyebilir" dedi.

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