Yüzünüzdeki bu değişime dikkat! "Güvenilmez" imajına neden oluyor...

Almanya'da yapılan araştırma, kırışıklıkların bilgelik işaretleri olarak görülmediğini gösterdi.

Berlin Humboldt Üniversitesi'nin yürüttüğü araştırmada, 353 katılımcıdan yüzlerinde çizgi olan ve olmayan avatarların derecelendirilmeleri istendi.

Analiz, kırışık yüzlerin daha az çekici, ve daha az güvenilir olarak değerlendirildiğini ortaya çıkardı.

Araştırmacılar, "Bu bulgular, yaşlı insanların genellikle yüzlerindeki kırışıklıklarla ilgili olarak daha az beğenildiklerini gösteriyor. Kırışıklıkların olumsuz etkileri, güzellik endüstrisinin pürüzsüz alınlara ve sıkı çene hatlarına yönelik talebi karşılama misyonunun lehine işleyebilir" dedi.