“Zayıflamak için doğal ve tamamlayıcı tedaviler de önemli”

Dr. Levent şişmanlığın, vücudun yağ depolarının artması ile karakterize sistemik ve kronik bir hastalık olduğunu dile getirdi. Çocuklar, ergenler ve yetişkinlerde şişmanlık görülme oranının son on yılda çarpıcı biçimde arttığına dikkat çeken Dr. Levent, "Şişmanlık, tip 2 şeker hastalığı, hipertansiyon, koroner kalp hastalığı, uyku apnesi, yağlı karaciğer hastalığı ve ağrılı eklem hastalıklarının meydana gelmesinde ana rol oynamaktadır. O nedenle tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır. Bu hastalık organlara da zarar veriyor. Bundan dolayıdır ki Sağlık Bakanlığı, şişmanlık hastalığının tedavi ve kontrolünde, sorumlu bir dahiliye hekimi ve ihtiyaç halinde diğer branş hekimleriyle konsültasyonun yapılabildiği bir zayıflama programını önermektedir" dedi.

"EN ÖNEMLİ NEDENİ İNSÜLİN DİRENCİ"

Şişmanlığın en büyük nedeninin insülin direnci olduğunu belirten Dr. Hasan Levent, "İnsülin direncinde hastalar iştahlarını kontrol edemez, sık sık acıkırlar ve çok yerler." diye konuştu. Dr. Levent diğer şişmanlık nedenlerini ise şöyle sıraladı: "Diğer nedenler arasında genetik-soya çekim faktörü, stres, sıkıntı ve depresyon gibi duygusal faktörler, doğum kontrol, anti depresan ve kortizon ilaçları, hipotroidi, cushing ve şeker hastalığı gibi hormon hastalıkları, hareketsiz yaşam ve yaş faktörü bulunuyor."

"STRES VE PANİK DİYETTE HÜSRANLA SONUÇLANIR"

Çok sayıda insanın sadece diyet değişikliği ve artan fiziksel aktivite ile kilo veremeyeceğine dikkat çeken Dr. Levent, "Sık sık değişen formül diyetler Ama açlık hissi, iştah fazlalığı, stres ve panik duyguları, sindirim problemleri, motivasyon düşüklüğü tedavi edilmediği için zayıflama diyetleri her seferinde hüsranla sonuçlanır" ifadelerini kullandı. Diyetle kilo vermek isteyenlerin çeşitli sorunlarla karşılaştığına dikkat çeken Dr. Hasan Levent, şunları söyledi: "Kilo vermek isteyen insan ilk anda panik, arkasından depresif duygular ve psikosomatik sorunlar yaşar. Açlık hissi, sinirlilik, baş ağrısı, çarpıntı, titreme, halsizlik ve yorgunluk, konsantrasyon azalması, uykusuzluk, isteksizlik, karında şişkinlik, hazımsızlık, mide kazınması."

"ZAYIFLAMAK İÇİN DOĞAL VE TAMAMLAYICI TEDAVİLER DE ÖNEMLİ"

Dr. Levent, "Merkezimizde kişinin sağlık durumuna uygun beslenme ve egzersiz programına ilaveten doğal ve tamamlayıcı medikal tedaviler de uygulanmaktadır. Bu amaçla akupunktur, ozon terapi, ozon sauna, andulasyon terapi uygulanmaktadır." şeklinde konuştu.

Doğal ve tamamlayıcı tedavi uygulamalarının, vücutta iştahın ve stresin azalmasını sağladığını ifade eden Dr. Levent, "Bu uygulamalar, metabolizmanın hızlanmasına, yağların kolayca parçalanmasına ve yakılmasına, lenf ve kan dolaşımını hızlandırarak ödem ve toksinlerin atılmasına, insülin direncinin kırılmasına ve kan şekerinin düzenlenmesine önemli ölçüde yardımcı olmaktadır. Şişmanlık tedavisinde yaşanan tüm bu faydalı etkiler bir araya gelince kişi kendini çok daha enerjik ve motive hisseder, zayıflama süreci daha kolay, daha mutlu ve daha başarılı bir hale gelir." ifadelerini kullandı.