Haberler Roza Haberleri Güncel Haberleri Zekanın en büyük göstergesi! Eğer bu yeteneğe sahipseniz...

Zekanın en büyük göstergesi! Eğer bu yeteneğe sahipseniz...

Karşılıklı olarak insanlarla anlaşmanın ne denli önemli olduğu, yalnızca insan ilişkilerinde değil zekada da önemli bir ayrım ortaya çıkarıyor. Son zamanlarda yapılan bir çalışma, zekanın en büyük göstergesinin ne kadar iyi bir 'dinleyici' olduğunuzdan geçtiğini belirtti.

DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 24.01.2024 09:30 Güncelleme Tarihi: 24.01.2024 09:31
ABONE OL
ZEKANIN EN BÜYÜK GÖSTERGESİ! BU YETENEK...
Sesli dinlemek için tıklayınız.

Uzmanlara göre, bir kişinin zeki olduğunu anlamanın birçok yolu var. Ancak Şarku'l Avsat'ta yer alan haberde, New York'ta yaşayan psikoterapist ve kariyer koçu Jenny Maenpaa'nın zeki insanların tek bir yeteneğinin dikkat çektiği belirtildi.

Maenpaa'ya göre, bir kişinin son derece zeki olduğunu gösteren en önemli yeteneği 'iyi bir dinleyici' olması.

Maenpaa, sadece ana odaklanmak ve söylediğiniz son şeye akıllarına gelen ilk şeyle yanıt vermek yerine, 'bir etkileşimi bütünsel olarak algılayarak sohbete tam olarak katılan' kişilerin genellikle son derece zeki olduklarını söyledi.

SON DAKİKA SON DAKİKA