Zihnin yol haritası çıkarıldı! Alzheimer'da erken teşhis sağlıyor...

Nöroloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Lütfü Hanoğlu, beynin işleyişinin incelenmesi için etkili yöntemlerden biri olan nöropsikolojik testlerin önemine vurgu yaptı. Prof. Dr. Hanoğlu, nöropsikolojik değerlendirmenin beyin sağlığı ve işlevselliğinin ayrıntılı bir şekilde incelenmesine olanak sağladığını söyledi.

İHA Giriş Tarihi: 27.08.2024 17:07 PAYLAŞ ABONE OL

Demanslar gibi zihinsel becerileri etkileyen hastalıkların temelinde erken tanı tedavi süreçlerine de büyük etki oluşturuyor. Alzheimer, parkinson, inme, multipl skleroz gibi nörolojik hastalıklarda bilişsel bozuklukların erken tanısı, tedavi süreçlerini de olumlu yönde etkiliyor. Nöroloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Lütfü Hanoğlu, bireylerin bilişsel risklerinin ortaya konulmasından demansların erken tanısına, bilişsel bozulmanın biçimini ortaya koyarak hastalıkta doğru tanının konulmasına ve doğru tedavi stratejilerinin belirlenmesinde nöropsikolojik testlerin önemli bir araç olduğunu söyledi.



ALZHEİMER'DA ERKEN TEŞHİS

Nöropsikolojik testlerin bireyin bellek, düşünme ve diğer bilişsel işlevlerindeki değişikliklerini objektif bir şekilde değerlendirmeyi sağladığını ifade eden Prof. Dr. Hanoğlu, "Daha hafif bilişsel bozukluk döneminde yani klinik demansın ortaya çıkmasından önce başlamış olan bilişsle kaybın tanınmasını ve hangi tür demansa doğru ilerleyebileceğini anlayabilmemizi sağlıyor. Alzheimer hastalığı gibi ilerleyici demansların erken teşhisi ve farklı demans türlerinin bilişsel belirtilerinin doğru yorumlanması da bu testler sayesinde mümkün oluyor" diye konuştu.