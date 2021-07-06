1 dakikalık Japon egzersizi! Kaz ayağı çizgileri ortadan kalkıyor

Shiatsu adı verilen Japon masajı, kendinize yapabileceğiniz en basit masajlardan biri ve sağlığınıza büyük faydalar sağlıyor. Etkilerinin hem önleyici hem de iyileştirici olduğuna inanılıyor. Özellikle stresi veya eklem ağrılarını azaltmak için veya cildinizi daha genç göstermek adına en iyi sonuçlara kısa sürede ulaşmanızı sağlıyor.

Giriş Tarihi: 06.07.2021 09:03 ABONE OL PAYLAŞ

Yaşla birlikte kırışıklıkların ortaya çıktığını hepimiz biliyoruz ve bu terapötik teknik, onlarla kendi evinizin rahatlığında ücretsiz olarak savaşabilecek bir alternatif sağlıyor. Bu egzersiz sayesinde eşsiz bir cilde sahip olabilirsiniz.

KAZ AYAĞI GÖRÜNÜMÜNDEN NASIL KURTULURSUNUZ? Kaz ayakları gözümüzün kenarlarında bulunan ve ne yazık ki cildimizde en belirgin kırışıklıklardan biridir. UV ışınlarına maruz kalma ve yaşlanma 2 ana sebebi olsa da iyi haber şu ki shiatsu masajı sayesinde sayesinde çözümü konusunda bir şeyler yapabilirsiniz. Öncelikle yapmanız gereken işaret parmaklarınızı gözünüzün dış köşelerine yerleştirip o bölgeyi biraz ısıtmak. O zaman süreç basittir: Hareket: Parmaklarınızla bastırın, ardından bırakın. Ayrıca parmaklarınızı bölgeden ayırmadan kaslarınızı şakaklara doğru da çekebilirsiniz. Süre ve tekrarlar: Bunu her iki tarafta 3 saniye boyunca 3 kez tekrarlayın.

GÖZ ALTI KIRIŞIKLIKLARINDAN NASIL KURTULURSUNUZ? Göz altı derisi çok incedir. Bu nedenle gevşemesi ve kırışması daha kolay olduğu anlamına gelir ve vücudumuzdaki cildin geri kalanından daha hızlı yaşlanır. Neyse ki, shiatsu bu bölgeyi gençleştirmemize ve cildin daha sıkı ve çok daha genç görünmesine yardımcı olabilir. Yapmanız gereken işaret, orta ve yüzük parmaklarınızı her iki gözün hemen altındaki kemiğe koymak ve hareket basittir: Hareket: 3 noktaya hafifçe bastırın. Süre ve tekrarlar: Parmaklarınızı 10 saniye orada tutun, ardından bırakın. Egzersizi iki kez tekrarlayın.

GÖZ ALTI ŞİŞLİKLERİNİ ORTADAN KALDIRIN Hepimiz, göz altı şişliğinin nasıl göründüğünü biliyoruz çünkü muhtemelen hepimiz bir noktada bunu deneyimlemişizdir. Shiatsu, bizim için bunu düzeltmenin bir yolunu sunuyor. bu yüzden gerçekte olduğumuzdan daha yaşlı görünmemize gerek yok. Yapmamız gereken işaret parmaklarımızı gözümüzün iç köşelerine yerleştirmek. Oradan gözümüzün dış köşelerine ulaşana kadar yukarıda gösterildiği gibi konturu takip ederek hareketler yapmalıyız. Sadece cildinizi germemeye veya hareket ettirmemeye çalışın. Egzersizi bitirdikten sonra işaret ve orta parmaklarınızı gözünüzün iç ve dış noktalarına yerleştirin ve hafifçe bastırın. Hareket: Parmaklarınızla konturu takip edin. Ardından gözlerinizin hem iç hem de dış taraflarına hafifçe bastırın. Süre ve tekrarlar: Tüm bu adımları 3'er kez 3'er saniye yapın.