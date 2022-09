Akne oluşumunun başlıca sebebi buymuş! Yağlı bir cilde sahipseniz…

Sivilce yaygın görülen bir deri hastalığıdır. Ciltte kalıcı lekelere neden olur ve karartır. Genç yaşlarda başlayarak, her yaşta görülebilir. Akne ve sivilce tedavisi cildin orta noktasında yer alan yağ katmanındaki problemlere ve ciddi oranda artışa işaret etmektedir. Akne ve sivilceyi doğal yöntemler ile nasıl yok edebilirsiniz. Nasıl mı? Gelin birlikte bakalım.

AĞIZ ÇEVRESİ

Ağzınızın çevresinde oluşan sivilce, cilt tahriş olursa, cep telefonu veya müzik aletleri gibi başka nesnelerle sık sık dokunulursa oluşabilir. Farklı kozmetik ve yüz ürünleri de sebep olabilir. Hormonlar ve genetik de buna dahildir. Her şeyden önce, sık sık ortaya çıkıyorsa, sizin için işe yarayacak uygun bir tedavi bulabilecek bir dermatoloğa görünün. Ancak her durumda, onu tedavi etmektense önlemek her zaman daha iyidir. Bu nedenle cildinizi günde iki kez nazik veya hafif bir temizleyici ile temizlemeyi rutin hale getirin.