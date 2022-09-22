Akne oluşumunun başlıca sebebi buymuş! Yağlı bir cilde sahipseniz…

Sivilce yaygın görülen bir deri hastalığıdır. Ciltte kalıcı lekelere neden olur ve karartır. Genç yaşlarda başlayarak, her yaşta görülebilir. Akne ve sivilce tedavisi cildin orta noktasında yer alan yağ katmanındaki problemlere ve ciddi oranda artışa işaret etmektedir. Akne ve sivilceyi doğal yöntemler ile nasıl yok edebilirsiniz. Nasıl mı? Gelin birlikte bakalım.
AĞIZ ÇEVRESİ
Ağzınızın çevresinde oluşan sivilce, cilt tahriş olursa, cep telefonu veya müzik aletleri gibi başka nesnelerle sık sık dokunulursa oluşabilir. Farklı kozmetik ve yüz ürünleri de sebep olabilir. Hormonlar ve genetik de buna dahildir. Her şeyden önce, sık sık ortaya çıkıyorsa, sizin için işe yarayacak uygun bir tedavi bulabilecek bir dermatoloğa görünün. Ancak her durumda, onu tedavi etmektense önlemek her zaman daha iyidir. Bu nedenle cildinizi günde iki kez nazik veya hafif bir temizleyici ile temizlemeyi rutin hale getirin.
BURUN BÖLGESİ
Burnumuz, yüzün en sık sivilce gelişen bölgelerinden biridir. Bunun nedeni, gözeneklerinin tipik olarak daha büyük olmasıdır, bu da kir ve bakterilerin gözenekleri tıkamasını kolaylaştırır. Dahası, buradaki cilt daha yağlıdır bu yüzden akneye karşı daha savunmasızdır. Burun aknesi diyet, stres ve bazı ilaçlar tarafından tetiklenebilir. Bazen altta yatan daha ciddi sağlık sorunlarının bir işareti olabilir. Ancak en yaygın neden kötü hijyendir. Bu nedenle, akneye karşı çok nazik ve etkili bir tedavi olan çay ağacı yağını veya ciltteki bakterilerin çoğalmasını önleyecek sodyum sülfacetamid ve sülfürü rutininize eklemek her zaman iyidir. Çok ciddi durumlarda, bir dermatoloğa danışın.
ALIN BÖLGESİ
Saçınız yağlıysa, yağ alnınıza bulaşabilir ve gözeneklerini tıkayabilir. Farklı pomatlar, jeller ve mumlar da sıklıkla kakao yağı veya hindistan cevizi yağı içerdiklerinden cildinizi ekstra yağlı bıraktığından kaynaklı olabilir. Hafif bir temizleyici bu sorunu çözebilir. Eğer yardımcı olmazsa, yağlı saç ürünlerinden uzak durmaya çalışın ve saçınızı daha sık yıkayın.
ÇENE VE BOYUN
Belirli hormon seviyeleri değiştiğinde, androjenlerin artmasına neden olabilir. Yetişkin aknesine katkıda bulunan ortak faktör. Ancak, hormonal dalgalanmaların gerçek göstergeleri olan bazı alanlar vardır ve bunlar çenemizi ve boynumuzu içerir.Adet döngüleri sırasındadalgalanmalar olursa tamamen sorun değil. Ayrıca doğum kontrolü gibi ilaçlar almaktan da kaynaklanabilir.