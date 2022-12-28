Asırlardır kullanılan kolajen! Bu besin yaşlanmayı durduruyor: İşte güzelliğin sırrı...

KEREVİZ SUYU OLDUKÇA FAYDALI

Kereviz %95 sudan oluşur ve lezzet açısından çok yönlüdür. Besin açısından zengindir ve size gün içinde fazlasıyla enerji verebilir. Aynı zamanda kereviz suyu sindirime yardımcı olur, bağışıklık sistemini güçlendirir ve doğal anti-inflamatuar özelliklere sahiptir.

Meyve suyu sıkmak, sağlığı iyileştiren birçok vitamin ve minerali almanın hızlı bir yoludur. Kereviz suyu magnezyum, potasyum ve kalsiyum ile doldurulur. Meyve suyu sıkma ayrıca enerji artırıcı karbonhidratlar içerir. Sıkma, hızlı bir şekilde çok fazla besin sağlarken, tüm lifi içerdiği için posayı atmayın.