Asırlardır kullanılan kolajen! Bu besin yaşlanmayı durduruyor: İşte güzelliğin sırrı...

En sağlıklı atıştırmalıklardan biri olarak kabul edilen kereviz harika bir lif kaynağıdır. Kilo vermek veya sağlıklı sindirimi sürdürmekle ilgilenenler için harika bir seçenek haline getirir. Peki kerevizin yaşlanmayı yavaşlattığını biliyor musunuz? Gelin detaylarına birlikte bakalım.
HARİKA BİR KOLAJEN KAYNAĞI
Kerevizdeki yüksek A Vitamini seviyelerinin kırışıklığı azalttığı bilinmektedir. Ayrıca sivilce izlerine yardımcı olabilir ve güneş hasarından kaynaklanan koyu lekeleri aydınlatabilir. Genel olarak, teninizi de iyileştirebilir.
Kereviz suyunun tüm nemlendirici faydaları genel cilt sağlığını iyileştirebilir. Kereviz suyu içmek, bu mineralin doğal kaynağını geri kazanmasına yardımcı olarak vücudunuza fayda sağlar. Kereviz suyundaki A vitamini, cildin eski hasarlı hücrelerin yerini alan daha fazla hücre üretmesine neden olur. Cilt bakım rutininize kereviz eklemek harikalar yaratabilir!
KEREVİZ SUYU OLDUKÇA FAYDALI
Kereviz %95 sudan oluşur ve lezzet açısından çok yönlüdür. Besin açısından zengindir ve size gün içinde fazlasıyla enerji verebilir. Aynı zamanda kereviz suyu sindirime yardımcı olur, bağışıklık sistemini güçlendirir ve doğal anti-inflamatuar özelliklere sahiptir.
Meyve suyu sıkmak, sağlığı iyileştiren birçok vitamin ve minerali almanın hızlı bir yoludur. Kereviz suyu magnezyum, potasyum ve kalsiyum ile doldurulur. Meyve suyu sıkma ayrıca enerji artırıcı karbonhidratlar içerir. Sıkma, hızlı bir şekilde çok fazla besin sağlarken, tüm lifi içerdiği için posayı atmayın.
Kereviz suyu, antioksidanlara ve anti-enflamatuar bileşiklere ek olarak sindirim sisteminin korunmasına yardımcı olur. Kereviz ayrıca, yiyeceklerimizi sindirmemize ve besinleri çıkarmamıza yardımcı olan pektin bazlı polisakkaritler içerir.
KANSERİ ÖNLER
Kereviz antioksidanlarla yüklüdür. Bunlar arasında flavonoidler ve C vitamini gibi iyi bilinen çeşitlerin yanı sıra lunularin ve bergapten bulunur. Bunlar ve diğer antioksidanlar, kansere katkıda bulunan oksidatif stresi önlemeye yardımcı olur.
KAN BASINCINI DÜZENLER
Kereviz, fitalidler olarak bilinen bir fitokimyasal açısından zengindir. Bu bileşiğin, sağlıklı kan akışını desteklemek için arter duvarı dokularını gevşettiği düşünülmektedir. Bu artan kan akışı, kan basıncının düşmesine neden olabilir. Kereviz tohumu ekstresi içeren dikkate değer bir çalışmanın katılımcıları, hem sistolik hem de diyastolik kan basıncında düşüşler yaşadı.