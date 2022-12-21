Batık tüylerin kökünü kazıyor! İşte kesin olarak kurtulmanın 6 yolu

Cildinizi düzgün bir şekilde nemlendirmek ve peeling yapmak batık tüylerle savaşmaya yardımcı olsa da, bu batıkları yok etmek için birçok formül bulunuyor. Gelin öyleyse bunların neler olduğuna bir bakalım.
DEODORANTI DİREKT UYGULAMAYIN
Deodorantlardaki kimyasallar ve kokular cildinizi tahriş edebilir, kaşıntıya ağrılı darbelere ve hatta alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Tıraş olmak genellikle cildinizi kırmızımsı ve kaşıntılı bırakır ve deodorantı doğrudan batık tüylere uygulamak onları daha da fazla tahriş edebilir.
LAZER EPİLASYONA GEÇİN
Tıraş, istenmeyen tüylerden kurtulmanın en hızlı ve en kolay yolu olsa da, aynı zamanda batıklara neden olma olasılığı en yüksektir. Tıraş olduğunuzda, bir kıl derinin altında kıvrılabilir ve yüzeyinin altında büyümeye başlayarak tahriş edici, ağrılı şişliklere neden olabilir. Vücut tüylerini uzak tutmak istiyorsanız, lazer epilasyona geçmeyi deneyin, çünkü bu yöntem folikül kökünü hedef alır ve daha fazla tüy üretmesini engeller.
TIRAŞ BIÇAĞINI DURULAYIN
Tıraş, cildinizi düzgün bir şekilde nemlendirdiğinizde en verimli şekilde gerçekleşir ve bunu yapmanın en kolay yolu, bıçağınızı düzenli olarak durulamaktır. Yağlanmaya yardımcı olur ve saçın bıçakları tıkamasını önleyerek tıraşı kolaylaştırır.
DOĞRU SPOR KIYAFETLERİ SEÇİN
Spor yapmak sağlığınız için yapabileceğiniz en iyi şeylerden biridir, ancak spor yaparken ne tür giysiler seçtiğiniz konusunda dikkatli olmanızda fayda var. Dar spor kıyafetleri cildinizin nefes almasına izin vermediğinden kurtulması her zaman kolay olmayan can sıkıcı batık tüylere katkıda bulunabilir.
DAHA AZ BIÇAKLI BİR TIRAŞ MAKİNESİ TERCİH EDİN
Reklamların bize söylediğinin aksine, daha fazla bıçak mutlaka daha iyi bir tıraş anlamına gelmez. Daha fazla bıçak, jilet yanığı, kesik ve batık oluşma riskinizi bile artırabilir. 6 bıçağın cildinizi 2 bıçaktan daha fazla kesebileceği açıktır. Bu yüzden daha az bıçaklı basit bir tıraş bıçağı kullanmak da aynı derecede etkili olabilir.
PÜRÜZSÜZ BİR GÖRÜNÜME SAHİP OLMAK İÇİN:
Kuru fırçalama, her kadının yüzünü güldürebilecek yöntemlerden biri oluyor. Her gün 3 dakika kadar fırçaladığınızda, bacaklarınızda pürüzsüz bir görüntü elde edeceksiniz. Özellikle batık problemi olan kişiler de gözle görülür bir fark yaratacak. Aynı zamanda kuru fırçalama ile, hem batıklardan hem de selülitlerden kurtulmuş olacaksınız. Her bölgeye kolaylıkla uygulayabilirsiniz.