Batık tüylerin kökünü kazıyor! İşte kesin olarak kurtulmanın 6 yolu

Vücut tüylerinden kurtulmak herkes için oldukça can sıkan durumlardan biri olabilir. Özellikle bu tüyleri aldıktan sonra oluşan lekeli görünümlerle de baş etmek zor olabilir. Düzenli olarak tıraş oluyorsanız, batık problemiyle çok sık karşışalabilirsiniz. Peki bu oluşan batıkları nasıl yok ederiz? İşte detaylarını sizler için araştırdık…

Giriş Tarihi: 21.12.2022 09:55 PAYLAŞ ABONE OL

Cildinizi düzgün bir şekilde nemlendirmek ve peeling yapmak batık tüylerle savaşmaya yardımcı olsa da, bu batıkları yok etmek için birçok formül bulunuyor. Gelin öyleyse bunların neler olduğuna bir bakalım.

DEODORANTI DİREKT UYGULAMAYIN Deodorantlardaki kimyasallar ve kokular cildinizi tahriş edebilir, kaşıntıya ağrılı darbelere ve hatta alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Tıraş olmak genellikle cildinizi kırmızımsı ve kaşıntılı bırakır ve deodorantı doğrudan batık tüylere uygulamak onları daha da fazla tahriş edebilir.