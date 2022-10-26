Bembeyaz dişlerin anahtarı o malzeme! Kimyasallara gerek kalmıyor...

Karbonat , dişlerdeki yüzey lekelerini ve yabancı maddeleri temizleyen etkili bir doğal diş beyazlatıcıdır. Dişlerinizin doğal rengini önemli ölçüde değiştirmese de güçlü bir aşındırıcı görevi görür. Etkili olmasının yanı sıra, ticari beyazlatıcı diş macunlarında yaygın olarak bulunan kimyasalların hiçbirini içermez.

Dişlerinizi doğal olarak beyazlatmak için bir çay kaşığı karbonatı iki çay kaşığı su ile karıştırın. Macunu birkaç hafta dişlerinize uygulayabilirsiniz. Bir diğer popüler doğal diş beyazlatıcı hidrojen peroksittir, ancak bazı yan etkilere neden olabilir. Yeni bir diş beyazlatma programına başlamadan önce diş hekiminize danışmak önemlidir.

Karbonat etkili bir diş beyazlatma yöntemi olsa da dişlerinizdeki mineye zarar verir. Haftada bir kez, iki dakikadan fazla olmamak üzere kullanmak ve haftada ikiden fazla kullanmaktan kaçınmak en iyisidir. Çok fazla kullanım diş hassasiyetine neden olabilir ve çürük riskini artırabilir. Bununla birlikte, bir veya iki hafta boyunca günlük olarak karbonat kullanmak dişlerinizi daha parlak hale getirmek için yeterlidir.