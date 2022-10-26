Bembeyaz dişlerin anahtarı o malzeme! Kimyasallara gerek kalmıyor...

Dişlerinizi doğal yollarla beyazlatmak istiyorsanız, bunun için tercih edebileceğiniz farklı seçenekler bulunuyor.
KARBONAT
Karbonat , dişlerdeki yüzey lekelerini ve yabancı maddeleri temizleyen etkili bir doğal diş beyazlatıcıdır. Dişlerinizin doğal rengini önemli ölçüde değiştirmese de güçlü bir aşındırıcı görevi görür. Etkili olmasının yanı sıra, ticari beyazlatıcı diş macunlarında yaygın olarak bulunan kimyasalların hiçbirini içermez.
Dişlerinizi doğal olarak beyazlatmak için bir çay kaşığı karbonatı iki çay kaşığı su ile karıştırın. Macunu birkaç hafta dişlerinize uygulayabilirsiniz. Bir diğer popüler doğal diş beyazlatıcı hidrojen peroksittir, ancak bazı yan etkilere neden olabilir. Yeni bir diş beyazlatma programına başlamadan önce diş hekiminize danışmak önemlidir.
Karbonat etkili bir diş beyazlatma yöntemi olsa da dişlerinizdeki mineye zarar verir. Haftada bir kez, iki dakikadan fazla olmamak üzere kullanmak ve haftada ikiden fazla kullanmaktan kaçınmak en iyisidir. Çok fazla kullanım diş hassasiyetine neden olabilir ve çürük riskini artırabilir. Bununla birlikte, bir veya iki hafta boyunca günlük olarak karbonat kullanmak dişlerinizi daha parlak hale getirmek için yeterlidir.
Dişleri doğal olarak beyazlatmanın bir başka yolu da çilek yemektir. Çilek, dişlerinizdeki yüzey lekelerini gidermeye yardımcı olabilecek malik asit içerir. Diğer bir yöntem ise çilek ve karbonatı karıştırıp bu karışımla dişlerinizi 1-2 dakika fırçalamayı içerir. Ancak bu macunla fırçaladıktan sonra dişlerinizi suyla durulamalısınız. Bu yöntemi iki ila üç ay boyunca iki haftada bir tekrarlamanız yeterlidir.
Evde dişleri doğal olarak beyazlatmak için karbonat kullanmak gülümsemenizi aydınlatmaya yardımcı olabilir. Güvenli bir doğal temizleyicidir ve bir çay kaşığı sofra tuzu ile bir çay kaşığı karıştırmak diş yüzeyindeki lekelerini çıkarmanın etkili bir yoludur.
HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI
Hindistan cevizi yağı diş beyazlatma için en popüler bileşenlerden biridir. Hem dişlerde hem de diş etlerinde kullanılabilir. Ayrıca ağız bakımı için çeşitli başka kullanımları vardır. Profesyonel bir beyazlatma ürününün yerini tutmasa da farklı avantajları vardır.
Hindistan cevizi yağı da ağız kokusundan kurtulmada mükemmel bir seçenektir. Kokuyu gidermek için diş fırçanızın kıllarına günde bir kez az miktarda uygulayabilirsiniz. Bununla birlikte, yumuşak kıllara sahip bir diş fırçası kullanmak önemlidir.
Diş beyazlatma için başka bir seçenek de dişlerinizi eritilmiş hindistan cevizi yağı ile fırçalamaktır. Yağın dilinizde beş ila 20 dakika kalmasına izin vermeli ve ardından diş etlerinize ve dişlerinize sürmelisiniz. Lavabonuzu tıkayabileceğinden yağ ile gargara yapmadığınızdan emin olun. Bu yöntem çok etkilidir ve şiddetle tavsiye edilir. Ağız sağlığınızı iyileştirecek ve dişlerinizi beyazlatacaktır.
Dişlerinizi fırçalamak için organik hindistan cevizi yağı kullanmak doğal bir seçenek olacaktır. Dişlerdeki plak ve bakterileri temizlemeye yardımcı olan anti-inflamatuar ve anti-mikrobiyal bir madde olan laurik asit açısından zengindir. Dişleriniz hassassa tamamen doğal hindistan cevizi yağı diş macunu kullanmayı da deneyebilirsiniz. Bununla birlikte, hindistancevizi yağı, ağız hijyenini sağlamak amacıyla kullanılmamalıdır. Düzenli diş fırçalama ve diş ipi kullanma rutininize bağlı kalmanız önerilir. Bu, diş eti hastalığı ve diş çürümesi gibi diş problemlerinden kaçınmanıza da yardımcı olacaktır.
HİBİSKUS ÇAYI
Evde dişleri beyazlatmak için hibisküs çayı içmek, beyaz dişlere kavuşmanın kolay bir yoludur. Keskin içecek ağız sağlığınız için harika olsa da, maksimum sonuç almak için çok fazla şeker eklemeniz önerilmez. Şeker vücudunuz için kötüdür. Bunun yerine bal veya limon suyu eklemeyi deneyebilirsiniz.
Çay, polifenoller de dahil olmak üzere antioksidanlarla yüklüdür. Bu bileşikler iltihapla savaşmaya, kalp hastalığına karşı korunmaya ve kan şekeri seviyelerini dengelemeye yardımcı olur. Ayrıca antibakteriyel özelliklere sahiptir. Ayrıca periodontal içeriğiyle diş eti çekilmesini azaltabilir. Dişlerinizi evde beyazlatmak için çayınıza manuka balı da ekleyebilirsiniz.
KÖMÜR
Bir eczaneden aktif kömür satın alabilir ve ince bir toz haline getirebilirsiniz. Bunu bir macun olarak dişlerinizi fırçalamak için kullanabilirsiniz. Ancak kesinlikle macunu yutmaktan kaçınmalısınız. Kömür sürekli olarak değil, yalnızca son çare olarak kullanılmalıdır.
Dişleri doğal olarak beyazlatmanın en iyi yolu, ağız hijyenine dikkat etmektir. Bu, diş eti hastalıklarını, diş çürümelerini ve mine erozyonunu önlemek için dişlerinizi düzenli olarak fırçalamak anlamına gelir. Ek olarak, kömür bazlı ürünler etkili bir doğal diş beyazlatıcı olabilir. Aktif kömürün negatif iyon yükü, lekelerin giderilmesine ve çürüklerle, ağız kokusuyla savaşmaya yardımcı olur. Ancak herhangi bir beyazlatma işlemine başlamadan önce mutlaka diş hekiminize danışmalısınız.