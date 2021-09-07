Binlerce lira para harcamayın! İşte evde kaş kalınlaştıran tarif

Birkaç yöntem deneyerek tam da istediğiniz gibi kaşlara sahip olabilirsiniz. Üstelik tek ihtiyacınız sadece bir fırça ve birkaç çeşit doğal yağ. İşte kalın kaşlara sahip olabileceğiniz o tarif…

DOĞAL YAĞLAR

Bir parça pamuğa; zeytinyağı, hint yağı, E vitamini yağı veya vazelinden birisini sürerek kaşlarına uygula. Bunu günde iki kere düzenli olarak uygulanırsa hem kaşlarının uzaması hızlanacak, hem de gürleşeceklerdir.

Badem yağı; saç ve kaş kalınlaştırmada çok etkili bir doğal yağdır. Her gece yatmadan önce düzenli olarak badem yağını kaşların çıkış yönünde kökten uca doğru sürdüğünüzde, kısa sürede sonuçları almaya başlayabilirsiniz.

MAKYAJ





Kaşların arasındaki boşluklar, kaş kalemi ve farı ile doldurulabilir. Bunun için öncelikle kaşlarınızı düzgün bir biçimde fırçayla düzeltin. Ardından aradaki boşluklara uygun renk tonunu seçerek kaş kalemini uygulayın. Bu sayede oldukça doğal ve kalın kaşlara dakikalar içinde sahip olabilirsiniz.

YAĞ VE BİTKİ KARIŞIMI



İki diş sarımsağı bir havanda dövdükten sonra üzerine bir yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekleyin ve iyice karıştırın. Bir krem haline gelmiş bu karışımı, kaşlarınıza sürün ve yarım saat kadar bekleyin. Düzenli olarak uygulandığında kaşlarınız kalıcı şekilde kalınlaştıracaktır