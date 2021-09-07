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Binlerce lira para harcamayın! İşte evde kaş kalınlaştıran tarif

İnce kaşlar, modası çoktan geçmiş ve yüz şeklini bozan bir seçim olması nedeniyle bir süredir yerini kalın kaşlara bıraktı. Fakat buradaki asıl problem, kalın kaşlara sahip olmak için yeterli bir kaş yapısına sahip olup olmamak. İşte burada sizin için sağlıklı ve kalın kaşların sırrını veriyoruz. Hem de evinizin rahatlığında.

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Giriş Tarihi: 07.09.2021 09:23 Güncelleme Tarihi: 07.09.2021 09:40
BİNLERCE LİRA PARA HARCAMAYIN! İŞTE EVDE KAŞ KALINLAŞTIRAN TARİF

Birkaç yöntem deneyerek tam da istediğiniz gibi kaşlara sahip olabilirsiniz. Üstelik tek ihtiyacınız sadece bir fırça ve birkaç çeşit doğal yağ. İşte kalın kaşlara sahip olabileceğiniz o tarif…

DOĞAL YAĞLAR

Bir parça pamuğa; zeytinyağı, hint yağı, E vitamini yağı veya vazelinden birisini sürerek kaşlarına uygula. Bunu günde iki kere düzenli olarak uygulanırsa hem kaşlarının uzaması hızlanacak, hem de gürleşeceklerdir.

Badem yağı; saç ve kaş kalınlaştırmada çok etkili bir doğal yağdır. Her gece yatmadan önce düzenli olarak badem yağını kaşların çıkış yönünde kökten uca doğru sürdüğünüzde, kısa sürede sonuçları almaya başlayabilirsiniz.

MAKYAJ

Kaşların arasındaki boşluklar, kaş kalemi ve farı ile doldurulabilir. Bunun için öncelikle kaşlarınızı düzgün bir biçimde fırçayla düzeltin. Ardından aradaki boşluklara uygun renk tonunu seçerek kaş kalemini uygulayın. Bu sayede oldukça doğal ve kalın kaşlara dakikalar içinde sahip olabilirsiniz.

YAĞ VE BİTKİ KARIŞIMI

İki diş sarımsağı bir havanda dövdükten sonra üzerine bir yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekleyin ve iyice karıştırın. Bir krem haline gelmiş bu karışımı, kaşlarınıza sürün ve yarım saat kadar bekleyin. Düzenli olarak uygulandığında kaşlarınız kalıcı şekilde kalınlaştıracaktır

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