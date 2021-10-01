Bir ay boyunca mükemmel tırnaklara sahip olmanın sırrı: Jel tırnak

Fakat profesyoneller tarafından uygulanan bu jel tırnak işlemi; aslında uzun süre boyunca muhteşem bir el görünümüne kavuşmanızı sağlıyor. İşte bu jellerin daha uzun süre güçlü kalmasını sağlamanın yolu.
Tırnakları geri itme
Jel tırnak uygulaması yapan kişinin, tırnağı uygulamadan önce tırnak etlerinizi geri ittiğinden veya çıkardığından emin olun. En küçük örtüşme bile jel tırnağın daha hızlı çıkmasına neden olabilir.
Sıcak su yok
Ellerinizde ve tırnaklarınızda sıcak su kullanmaktan kaçının, tırnak plakalarınıza sızabilir ve ojenin kalkmasına ve soyulmasına neden olabilir.
Ellerinizi kullanırken nazik olun
Mektupları veya paketleri yırtmaktan kaçının, bunun yerine her zaman makas kullanın.
Kütikül yağını her gün uygulayın
Kütikül yağı, tırnaklarınızın daha uzun süre bakımlı görünmesine yardımcı olabilir ve aynı zamanda bölgeyi nemli tutar.
Yaratıcı olun
Jel tırnakları, haftalarca pürüzsüz ve soyulmamış olsa bile, yine de tırnaklarınız korkunç bir yeniden uzama ortaya çıkacak. Ancak tırnaklarınızın üzerine zıt renkte veya parıltılı başka bir oje sürerek tırnaklarınızı yenileyebilirsiniz. Bunu "ters" bir Fransız manikürü olarak düşünün.