Bir ay boyunca mükemmel tırnaklara sahip olmanın sırrı: Jel tırnak

Jel tırnak uygulaması muhteşem görünse de yanlış kullanım, çok kısa sürede etkisini kaybetmesine neden olabilir. Örneğin; tırnaklarınızı kaldırmaya, soyulmaya ve dağınık görünmeye başlamaya sebep olan süreç; tüm bakım malzemelerini ve işlemlerini boşa harcamışsınız gibi hissettirebilir.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 01.10.2021 15:00

Fakat profesyoneller tarafından uygulanan bu jel tırnak işlemi; aslında uzun süre boyunca muhteşem bir el görünümüne kavuşmanızı sağlıyor. İşte bu jellerin daha uzun süre güçlü kalmasını sağlamanın yolu.

Tırnakları geri itme Jel tırnak uygulaması yapan kişinin, tırnağı uygulamadan önce tırnak etlerinizi geri ittiğinden veya çıkardığından emin olun. En küçük örtüşme bile jel tırnağın daha hızlı çıkmasına neden olabilir. Sıcak su yok Ellerinizde ve tırnaklarınızda sıcak su kullanmaktan kaçının, tırnak plakalarınıza sızabilir ve ojenin kalkmasına ve soyulmasına neden olabilir.

Ellerinizi kullanırken nazik olun Mektupları veya paketleri yırtmaktan kaçının, bunun yerine her zaman makas kullanın. Kütikül yağını her gün uygulayın Kütikül yağı, tırnaklarınızın daha uzun süre bakımlı görünmesine yardımcı olabilir ve aynı zamanda bölgeyi nemli tutar.