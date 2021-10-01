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Bir ay boyunca mükemmel tırnaklara sahip olmanın sırrı: Jel tırnak

Jel tırnak uygulaması muhteşem görünse de yanlış kullanım, çok kısa sürede etkisini kaybetmesine neden olabilir. Örneğin; tırnaklarınızı kaldırmaya, soyulmaya ve dağınık görünmeye başlamaya sebep olan süreç; tüm bakım malzemelerini ve işlemlerini boşa harcamışsınız gibi hissettirebilir.

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Giriş Tarihi: 01.10.2021 15:00
Bir ay boyunca mükemmel tırnaklara sahip olmanın sırrı: Jel tırnak

Fakat profesyoneller tarafından uygulanan bu jel tırnak işlemi; aslında uzun süre boyunca muhteşem bir el görünümüne kavuşmanızı sağlıyor. İşte bu jellerin daha uzun süre güçlü kalmasını sağlamanın yolu.

Tırnakları geri itme

Jel tırnak uygulaması yapan kişinin, tırnağı uygulamadan önce tırnak etlerinizi geri ittiğinden veya çıkardığından emin olun. En küçük örtüşme bile jel tırnağın daha hızlı çıkmasına neden olabilir.

Sıcak su yok

Ellerinizde ve tırnaklarınızda sıcak su kullanmaktan kaçının, tırnak plakalarınıza sızabilir ve ojenin kalkmasına ve soyulmasına neden olabilir.

Ellerinizi kullanırken nazik olun

Mektupları veya paketleri yırtmaktan kaçının, bunun yerine her zaman makas kullanın.

Kütikül yağını her gün uygulayın

Kütikül yağı, tırnaklarınızın daha uzun süre bakımlı görünmesine yardımcı olabilir ve aynı zamanda bölgeyi nemli tutar.

Yaratıcı olun

Jel tırnakları, haftalarca pürüzsüz ve soyulmamış olsa bile, yine de tırnaklarınız korkunç bir yeniden uzama ortaya çıkacak. Ancak tırnaklarınızın üzerine zıt renkte veya parıltılı başka bir oje sürerek tırnaklarınızı yenileyebilirsiniz. Bunu "ters" bir Fransız manikürü olarak düşünün.

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