Bu alışkanlıklara dikkat! Erken beyazlayan saçlara neden oluyor

Vücudumuzun en ihmal edilen ama en önemli kısımlarından biri de saçlarımızdır. Saçlarımız, dış dünyaya bizi yansıtan en önemli noktalardan biri. Fakat yaş ilerledikçe saçlar, beyazlamaya yatkın hale gelir. Fakat bu beyazlamayı erken bir sürece çeken bazı hatalı alışkanlıklar bulunuyor.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 18.10.2021 12:52

Hepimizin sıradan olarak gördüğü, fakat erkenden beyazlayan saçlara neden olan bazı rutinleri yaşamınızdan çıkarmak hem saçlarınız hem de bedeniniz için bir yenilenme anlamına gelebilir. İşte saçlarınızı erkenden beyazlatan o hatalar...

Stres Her birey bir noktada stresle uğraşır, ancak kronik stres uykusuzluk, kaygı ve iştah değişikliği gibi saç problemlerine yol açabilecek sorunlara yol açabilir. Bütün bunlar saçlarımızı ciddi şekilde etkileyebilir ve erken beyazlamaya neden olabilir. Saçınızın beyazlaması stres kaynaklıysa, meditasyon yapmayı ve rahatlamaya yardımcı olabilecek aktivitelere dalmayı deneyin. Saçlarımızı yağlamamak Saçlarımızı yağlamak, sebum üretimini düzenlememize yardımcı olabilir ve saç derimizin kurumasını ve kaşınmasını önler. Saç derimize ılık yağ ile masaj yapmak kan dolaşımını iyileştirir ve sağlıklı saçı korur. Düzenli olarak yapıldığında saçların yağlanması, saçların erken beyazlaşmasını azaltabilir.

Çok fazla güneşe maruz kalma Güneşte çok fazla zaman geçirmek, saçların erken beyazlamasının en önemli nedenlerinden biri olabilir. Güneşten gelen UV ışınları sadece cilt için değil aynı zamanda saçlar için de zararlıdır, bu nedenle uzun süre güneşte kalmak saçlarımıza ve saç derimize zarar vererek kuru ve gri saçlara neden olabilir. Saçlarımızı çok fazla güneşe maruz kalmaktan korumak için bir şemsiye veya eşarp taşımaya çalışmalıyız. Sigara içmek Sigara, saçların erken beyazlamanın ana nedenlerinden biridir. Sigara sadece ciğerlerimiz için değil, saçlarımız için de zararlıdır. Sigaradaki toksinler saç köklerimize zarar verebilir ve gri saçlara neden olabilir. Saç ürünlerindeki kimyasallar Hiç şüphe yok ki hepimiz saçlarımızı şekillendirmeyi seviyoruz ve kimyasalların saçlarımıza verdiği zararı asla düşünmüyoruz. Saç rengi ve diğer ürünler gibi kimyasallar saçımıza büyük zarar verebilir ve sonuçta saçların beyazlamasına neden olabilir.