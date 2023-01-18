Bu doğal yöntemler cilt lekelerini rafa kaldırıyor! Mermer gibi bir cilde sahip olmak istiyorsanız...

Cilt lekelerinin en büyük sebebi güneş kaynaklıdır. Cildi korumadan güneşe maruz kalmak, kırışıklıklara ve çeşitli boyutlarda lekelenmelere neden olabilir. Öncelikle cildinizi korumak için 50 faktör güneş kremi kullanmanız gerekmektedir. Ayrıca bu koruyucuları sadece yaz aylarında değil, kış aylarında da kullanmanız tavsiye edilir. Cildinizi lekelenmelere karşı korumak için, oluşan ufak çaplı lekelenmeler için size doğal yöntemlerden bahsedeceğiz.
UYARI: Paylaşacağımız bu yöntemleri cildiniz üzerinde denemeden önce mutlaka uzmanına danışın. Herhangi bir alerjik reaksiyona karşı cildiniz hasar görebilir.
DOMATES SUYU
Domates, C vitamini ve antioksidanlar açısından oldukça zengindir. Bu yüzden cilt iyileştirme konusunda çok başarılıdır. Domates suyu sivilcelerin neden olduğu açık gözenekleri küçültmeye yardımcı olur. Ciltteki koyu lekelere gelince, domateste bulunan yüksek likopen içeriği bu inatçı lekelerin açılmasına yardımcı olur.
Nasıl uygulanır?
Cildinize bir domatesin suyuyla masaj yapın. 15 dakika kurumasını bekleyin ve ardından su ile yıkayın. Bu rutini on beş gün boyunca takip edin. Sonucu görünce şaşıracaksınız.
ALOE VERA
Aloe vera sivilceleri iyileştirmede önemli bir rol oynar. Ancak pek çok kişi aloe veranın yeni cilt hücrelerinin büyümesini teşvik eden, lekeleri ve yara izlerini iyileştirmeye yardımcı olan polisakkaritler içerdiğini bilmiyor.
Nasıl uygulanır?
Aloe vera bitkisinden bir yaprak alın ve alabildiğiniz kadar jeli çıkarın. Şimdi, cildinize uygulayın ve kurumaya bırakın. Tamamen kuruduğunda su ile yıkayınız. Bu doğal jeli bir ay boyunca uygulayın. Bunun sonucunda lekelerinizin gün geçtikçe hafiflediğini fark edeceksiniz.
YUMURTA AKI
Yumurtalar sadece lezzetli olmakla kalmaz, aynı zamanda beyaz kısmı cildi eşitlemeye ve en koyu lekeleri ve yara izlerini hafifletmeye yardımcı olan doğal enzimler içerir.
Nasıl uygulanır?
Bir yumurta alın ve beyaz kısmı sarısından ayırın. Şimdi, parmaklarınızı veya fırçanızı kullanarak yumurta akını uygulayın ve kurumasını bekleyin. Tamamen kuruduğunda, soğuk suyla durulayın. Bir ay boyunca haftada iki kez yumurta akı sürmek lekenin kaybolmasını sağlayacaktır.
BAL
Balın antioksidanları ve antienflamatuar özellikleri, yara izlerini hafifletmeye yardımcı olur.
Nasıl uygulanır?
Lekelerin üzerine bir çay kaşığı bal sürün ve soğuk suyla yıkamadan önce yaklaşık on beş dakika bekletin. Bu rejimi on beş gün boyunca takip edin. Bu işlem sonrasında yara izinin kaybolmaya başladığını fark edeceksiniz.