Bu güzellik alışkanlıkları sağlığınızı tehdit ediyor! Parfüm sıkarken…

Küçük değişikliklerle birçok hatadan uzak durabileceğinizi söyleyen Hannah English, dikkatli olmanız gereken günlük rutinleri şöyle anlattı…
1. SÜNGER KULLANMAYIN
Avustralyalı bilimci, alanında uzman biri olarak asla yapmayacağı ilk şeyin, yüzünü veya vücudunu yıkamak için bir lif kabağı veya sünger kullanmak olduğunu söyledi. Bu sünger ve benzeri ürünleri asla yıkanmadığını ve içlerinde yüksek ihtimalle küf olduğunu söyleyen uzman, "Vücudunuzda kızarıklıklar oluyorsa, muhtemelen kullandığınız liften kaynaklanmaktadır. Bu süngerlerden en kısa sürede kurtulun ve bunun yerine ellerinizi kullanabilirsiniz" dedi.
Dr. Melissa Piliang da süngerlerin 'bakteri üreme alanı' olduğunu söyledi. Ayrıca cilt enfeksiyonlarına yol açan mantar organizmaları da içerebileceklerini ekledi.
2. BOYUN VE GÖĞÜSE PARFÜM SIKMAYIN
Hepimiz güzel bir modelin boynuna ve göğsüne parfüm sıktığı parfüm reklamları görmüşüzdür. Ancak Hannah, parfümlerin içinde genellikle çeşitli bileşikler olduğu için bunun tehlikeli olabileceği konusunda uyardı.
"Zararları doğrudan gözükmeyebilir ama cildinizi ışığa daha duyarlı hale getiriyorlar. Bu yüzden parfümümü her zaman enseme, saç diplerime sıkıyorum. Bu şekilde de daha uzun süre kalıcı oluyor ve cildime zarar vermiyor."
The Skin Cancer Foundation'ın rehberliğine göre, cildiniz ışığa daha duyarlı ise, güneş ışığından veya solaryumdan gelen UV radyasyonuna karşı olağandışı veya artan bir reaksiyon tehlikesiyle karşı karşıya olabilirsiniz. Bu nedenle dikkatli olmanız önerilir.
3.GÜNEŞ KREMLERİ
Uzmanlar yağmurlu havalarda bile güneş kremi sürülmesi konusunda sürekli uyarılarda bulunuyor.
Dermatolog Dr Hiva Fassihi, cilt hasarı riskinin yıl boyu devam ettiğinin altını çiziyor.
"Kış aylarında bile her gün güneş kremi kullanmak gerçekten çok önemli çünkü görünmez bir radyasyon olan ultraviyole, kış ayları da dahil olmak üzere tüm yıl boyunca mevcut. Ultraviyole ışınlarının cilt kanseri ve cilt yaşlanması ile ilgili sorunlara neden olabileceğini bildiğimiz için, güneş kremi kullanımını rutin hale getirmek için günlük rutinimize dahil etmek gerçekten önemlidir." Hannah ise, güneş kremini kullanıyor olabileceğiniz diğer ürünlerle karıştırmamanın çok önemli olduğunu ekliyor.
Nemlendirici sürüp kurumasını beklemeniz makyajın temelidir. Bu durum güneş kreminde de tercih edilen bir yöntemdir. Hannan, "Ama lütfen güneş koruyucunuza herhangi bir renk fondoten, herhangi bir bronzlaştırıcı, hiçbir şey karıştırmayın. "Bunun nedeni, kapatıcılığın düzensiz olmaması için cildinizde eşit bir film oluşturması gerekiyor, eklediğiniz miktar ölçüye uygun değilse fondotenin de duruşunu bozacak olmasıdır. "
4. ÜRÜNLERİN KORUYUCU İÇERMEMESİ HER ZAMAN İYİ DEĞİLDİR
Bugün piyasada bulunan birçok ürünün üzerinde 'koruyucu madde içermez' etiketi bulunmaktadır. Ancak Hannah, bunun her zaman iyi bir anlama gelmediğini söyledi. "Ürünlerin içerisindeki koruyucular aslında küflenmelerini önlemek için konulur. "
Ve koruyucu maddeler bizi küften koruyacaktır. Böylece kızarıklık olmasın, böylece başka pek çok zararlı bakteri ve mikrop bulaşmaz. Su bazlı bir üründe koruyucu yoksa kısa sürede küflenecektir.
5. MAKYAJ MALZEMENİZDEKİ GÜNEŞ KORUYUCULUĞUNA GÜVEMEYİN
Hannah, asla güneşten koruyan makyaj malzemelerinde de SPF korumasına güvenmemeniz gerektiğini ekledi.
"Makyaj malzemeleriniz SPF 30 veya SPF 50+ içeriyor olabilir. Ancak bu korumayı elde etmek için yüzünüze sürmeniz gereken doğru miktarda güneş kremi bir çay kaşığının dörtte biri, yani yaklaşık bir mililitredir.
"Ve eğer çeyrek çay kaşığı fondöten ölçtüyseniz ve yüzünüze sürmeye çalıştıysanız, kimsenin bu kadar fondöten sürmediğini bilirsiniz" dedi.