Bu güzellik alışkanlıkları sağlığınızı tehdit ediyor! Parfüm sıkarken…

2. BOYUN VE GÖĞÜSE PARFÜM SIKMAYIN

Hepimiz güzel bir modelin boynuna ve göğsüne parfüm sıktığı parfüm reklamları görmüşüzdür. Ancak Hannah, parfümlerin içinde genellikle çeşitli bileşikler olduğu için bunun tehlikeli olabileceği konusunda uyardı.

"Zararları doğrudan gözükmeyebilir ama cildinizi ışığa daha duyarlı hale getiriyorlar. Bu yüzden parfümümü her zaman enseme, saç diplerime sıkıyorum. Bu şekilde de daha uzun süre kalıcı oluyor ve cildime zarar vermiyor."

The Skin Cancer Foundation'ın rehberliğine göre, cildiniz ışığa daha duyarlı ise, güneş ışığından veya solaryumdan gelen UV radyasyonuna karşı olağandışı veya artan bir reaksiyon tehlikesiyle karşı karşıya olabilirsiniz. Bu nedenle dikkatli olmanız önerilir.