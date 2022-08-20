Bu hata vücutta kalıcı lekelere sebep oluyor

Hastalığı yaşayanlarımıza ise çeşitli tedaviler uyguluyoruz. Tropikal kremler uyguluyoruz. Özellikle hastalığın alevlendiği dönemlerde hastayı bilinçlendirip, tedavilerini de ona göre düzenliyoruz ve kontrollerimizi buna göre sağlıyoruz. Deri vücudumuzun en büyük organı ve aynı zamanda en çok dış ortamdan etkilenen organımız. Bu nedenle güneşten en çok etkilenen organ ve lezyonlarda yaz döneminde daha çok artış gösteriyor. Ter kaybı ve vücudun genel sağlığı için özellikle yaz aylarında bolca su içilmeli."