Bu karışıma inanamayacaksınız: Beyazlayan saçları yok etmenin doğal yolu!

Kişinin genetiği, sağlıklı beslenme süreci veya yaşam şartları, saça rengini veren melanin pigmetine bağlı olarak değişiklik gösterir. Bu nedenle erken beyazlama sorunu, dünya nüfusunun büyük bir bölümünü etkileyen önemli bir problem olarak ortaya çıkıyor. Fakat erken beyazlama endişesinden kurtulabileceğiniz biliyor musunuz? İşte yöntem…

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 10.01.2022 12:59

Erken yaşlanma belirtileri, genellikle bir kişinin yüz yapısındaki değişikliklerle fark edilse de saç rengindeki değişiklikler de bu belirtinin önemli bir parçasıdır. Ebeveynlerden alınan genler, bu konudaki en önemli faktörlerden biri olsa da tek etkileyen sebep değildir. Düzenli egzersiz, stres oranı düşük bir yaşam bu tehlikeleri ortadan kaldırır. Saçlarınızdaki beyazlamaya neden olan faktörler, aynı zamanda diğer yaşlanma belirtilerinin de sebepleri olabilir. Onlardan bazıları ise;

GÜNEŞ LEKELERİ Doğrudan güneş ışığına maruz kalarak geçirilen süre, krem, şapka gibi koruyuculardan bağımsız olarak korunmasız şekilde güneş altında vakit geçirmek, güneş lekelerinin en önemli sebepleri arasında yer alır. Hiper-pigmentasyon adı verilen ciltteki lekeler, orta yaşlarda el ve ayakların üst yüzeyinde sıklıkla görülmeye başlanır. İNCELEN BİR CİLT Yaşlandıkça ellerinizin üzerindeki damarlar, daha belirgin görülmeye başlar. Bunun sebebi ise cildin en üst katmanındaki derinin yapısını destekleyen kolajenin daha az desteklenmesidir. Bu nedenle cilt yapısı giderek incelir ve ellerin üzerindeki damarlar, görülmeye başlar. GÖĞÜSTE LEKELENMELER Vücutta sıklıkla ortaya çıkan iltihaplanmalar, göğüs bölgesinde enflamasyonla birlikte lekelenmelere neden olur. İltihaplanmış hücrelerin yanıt olarak, melanin üretmesi nedeniyle oluşan lekelenmeler göğüs çevresinde oluşabilir. Bu da özellikle göğüs bölgesindeki lekelenme oranını artıracaktır.

ERKEN BEYAZLAMA Hem kalıtımsal hem de çevresel faktörlere bağlı olarak erken beyazlayan saçlar, aslında önlenebilir. Değiştirilebilir etkenlere müdahele ederek sonucu değiştirebilirsiniz. Erken beyazlama sebepleri ise birden fazla değişkene sahiptir. Kalıtsal: Ebeveynlerin erken beyazlayan saçları kişilerde de bu süreci hızlandırabilir. Bu sorunu tetikleyen gen, doğumdan itibaren büyümesi ile birlikte erken beyazlaşma sorunu ile karşılaşmaya başlayabilirsiniz.

Düşük veya Hiç Üretilmeyen Melanin: Melanosit adı verilen yapı, feomelanin ve eumelanin adı verilen iki pigment üretir ve bu moleküller, insanın doğal saç rengini verir. Fakat yaşanılan süre boyunca bu moleküllerin azalarak üretilmesi saç renginde de beyazlaşmaya neden olabilir.

Stres: Stres, herkesin yaşamını etkileyen ve oldukça doğal bir süreç. Fakat yoğun stres, vücudunuzda sorun ortaya çıkarabilir. İster duygusal ister fiziksel birçok sorunu tetikleyen stres, saçlarınızın erken beyazlamasında da en çok görülen etkenlerden biri.

Besin eksikliği: B12 vitamini, sinir sistemini, beyin fonksiyonlarını ve kalp kası gelişimini destekleyen oldukça önemli bir vitamin türü. Üstelik kırmızı kan hücrelerinin oluşmasını sağlayan bu vitamin, saç rengini etkileyen melatoninin üretimi için de yeterli kan hücresinin üretilmesini tetikler. Bu nedenle B12 vitamini eksikliği, birçok fiziksel sorunun yanı sıra erken beyazlayan saç sorununa neden olabilir.