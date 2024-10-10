Bu saç aksesuarlarından uzak durun! Meğer saçların oluk oluk dökülmesine neden oluyormuş…

Saç toplamayı ve toka takmayı seviyor olabilirsiniz ancak, bu durumun saçınıza zarar verebileceğini daha önce düşünmüş müydünüz? Jennifer Korab, kullanılan bazı saç aksesuarlarının saçları olumsuz etkilediğini ifade ederek uyarılarda bulundu.
SAÇ KIRILMASINA NEDEN OLABİLİR
Günlük hayatımızda saçları tararken ya da toplarken istemeden saç tellerine zarar veriyor olabiliriz. Jennifer Korab, özellikle de fazla sıkı olan saç tokalarından uzak durulması gerektiğini ifade etti.
Saç stilisti, bu tarz sert tokaların, saçlarda gerginlik yaratıp, saç dökülmesi ve kırılmalara neden olabileceğini söyledi.
Saç aksesuarları arasından çıkarmanız gereken tek ürün, sert lastik tokalar değil. Aynı zamanda tel tokalarda saçlarda kopmaya neden olabiliyor.
Jennifer Korab, tel tokaların saç tellerine takılıp saçı sert bir şekilde çekebileceğini ifade etti.
SAÇLARINIZ İÇİN EN UYGUN TOKALAR
Ancak, tüm bunlar saçlarınıza toka takmamanız gerektiğini anlamına gelmez.
Saçlarınızı sıkı lastik tokalar ile toplamak yerine daha gevşek ve yumuşak tokalar ile toplamalısınız.