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Bu saç aksesuarlarından uzak durun! Meğer saçların oluk oluk dökülmesine neden oluyormuş…

Saçların sağlıklı ve gür olması birçok kişinin istediği bir durumdur ancak, yanlış ürün kullanımı, saçların fazla işlem görmesi ya da bazı sağlık sorunlarından dolayı saçlar zayıflayabilir ve kırılmalar meydana gelebilir. Konu ile ilgili önemli uyarılarda bulunan ünlü saç stilisti Jennifer Korab, saçların zayıflamasının bir diğer nedeninin de kullanılan saç aksesuarı olabileceğini ifade etti.

Giriş Tarihi: 10.10.2024 16:06 Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 16:07
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Bu saç aksesuarlarından uzak durun! Meğer saçların oluk oluk dökülmesine neden oluyormuş…

Saç toplamayı ve toka takmayı seviyor olabilirsiniz ancak, bu durumun saçınıza zarar verebileceğini daha önce düşünmüş müydünüz? Jennifer Korab, kullanılan bazı saç aksesuarlarının saçları olumsuz etkilediğini ifade ederek uyarılarda bulundu.

SAÇ KIRILMASINA NEDEN OLABİLİR

Günlük hayatımızda saçları tararken ya da toplarken istemeden saç tellerine zarar veriyor olabiliriz. Jennifer Korab, özellikle de fazla sıkı olan saç tokalarından uzak durulması gerektiğini ifade etti.

Saç stilisti, bu tarz sert tokaların, saçlarda gerginlik yaratıp, saç dökülmesi ve kırılmalara neden olabileceğini söyledi.

Saç aksesuarları arasından çıkarmanız gereken tek ürün, sert lastik tokalar değil. Aynı zamanda tel tokalarda saçlarda kopmaya neden olabiliyor.

Jennifer Korab, tel tokaların saç tellerine takılıp saçı sert bir şekilde çekebileceğini ifade etti.

SAÇLARINIZ İÇİN EN UYGUN TOKALAR

Ancak, tüm bunlar saçlarınıza toka takmamanız gerektiğini anlamına gelmez.

Saçlarınızı sıkı lastik tokalar ile toplamak yerine daha gevşek ve yumuşak tokalar ile toplamalısınız.

Bu tokalar yumuşak ve gevşek yapılarından dolayı saça zarar vermez.

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