Bu saç aksesuarlarından uzak durun! Meğer saçların oluk oluk dökülmesine neden oluyormuş…

Saçların sağlıklı ve gür olması birçok kişinin istediği bir durumdur ancak, yanlış ürün kullanımı, saçların fazla işlem görmesi ya da bazı sağlık sorunlarından dolayı saçlar zayıflayabilir ve kırılmalar meydana gelebilir. Konu ile ilgili önemli uyarılarda bulunan ünlü saç stilisti Jennifer Korab, saçların zayıflamasının bir diğer nedeninin de kullanılan saç aksesuarı olabileceğini ifade etti.

Giriş Tarihi: 10.10.2024 16:06 Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 16:07 PAYLAŞ ABONE OL

Saç toplamayı ve toka takmayı seviyor olabilirsiniz ancak, bu durumun saçınıza zarar verebileceğini daha önce düşünmüş müydünüz? Jennifer Korab, kullanılan bazı saç aksesuarlarının saçları olumsuz etkilediğini ifade ederek uyarılarda bulundu.

SAÇ KIRILMASINA NEDEN OLABİLİR Günlük hayatımızda saçları tararken ya da toplarken istemeden saç tellerine zarar veriyor olabiliriz. Jennifer Korab, özellikle de fazla sıkı olan saç tokalarından uzak durulması gerektiğini ifade etti.