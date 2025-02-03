Bu yöntem adeta takma kirpik etkisi yaratıyor! Gece yatmadan önce uyguladığınızda…

Kullandığınız ürünlerden, makyaj malzemelerinizden veya yaşınızın ilerlemesinden kaynaklı seyrekleşen kaşlara ve kirpiklere sahipseniz üzülmenize gerek yok. Kaşlarınızı ve kirpiklerinizi gürleştirecek bu 5 yöntemi düzenli kullandığınızda sonuca siz bile inanamayacaksınız

Not: Denemeden önce olası bir alerjen veya yan etki riskine karşı yama testi yapmanız gerekir. Kullanım öncesinde mutlaka bir hekime danışın.