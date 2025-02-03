Bu yöntem adeta takma kirpik etkisi yaratıyor! Gece yatmadan önce uyguladığınızda…

Kullandığınız ürünlerden, makyaj malzemelerinizden veya yaşınızın ilerlemesinden kaynaklı seyrekleşen kaşlara ve kirpiklere sahipseniz üzülmenize gerek yok. Kaşlarınızı ve kirpiklerinizi gürleştirecek bu 5 yöntemi düzenli kullandığınızda sonuca siz bile inanamayacaksınız
Not: Denemeden önce olası bir alerjen veya yan etki riskine karşı yama testi yapmanız gerekir. Kullanım öncesinde mutlaka bir hekime danışın.
HİNT YAĞI
Kaş ve kirpiklerinizi güçlendirmede önemli bir etkisi olan hint yağı düzenli kullanımda var olan kıllarınızı uzatmada ve yeni kıl uzamasında oldukça önemlidir. Besleyici özelliklerle dolu olan hint yağı, antioksidan bileşenleri, çeşitli vitamin ve proteinleri sayesinde kaşlarınızı ve kirpiklerinizi daha canlı ve gür gösterecektir.
Yatmadan yarım saat önce yüzünüzü makyajdan ve kirden arındırıp güzelce temizleyin. Daha sonra bir parça pamuk yardımıyla hint yağını kaşlarınıza ve kirpiklerinize güzelce sürün. Düzenli kullanımda 6-8 haftada etkisini gösterecek olan bu yağ, kirpiklerinizi ve kaşlarınızı daha hacimli ve dolgun gösterecek.
BADEM YAĞI
Kirpik ve kaş güçlendirme konusunda ilk akla gelen doğal yöntemlerden biri badem yağıdır. İçeriğindeki güçlü antioksidan ve E vitamini özelliği kıl köklerinin beslenmesini sağlar. Tekli doymamış yağlardan oluşan badem yağı, cildin neminin korunmasına da yardımcı olur. Bu özellikleri sayesinde kaş ve kıl köklerinde kaybolan nemin geri kazanılmasında ve zayıflayan kıl köklerinin yeniden güçlenmesine yardımcı olur.
Gece yatmadan yarım saat önce temizlediğiniz yüzünüzde bir pamuk yardımıyla kaş ve kirpiklerinize uygulayın. Uygulama esnasında hafif masaj hareketleri yapmayı unutmayın. Badem yağı, düzenli kullanımda kaş ve kirpiklerinize dolgunluk ve hacim katacak.
ARGAN YAĞI
Cilt tarafından emilimi kolay olan argan yağı, E vitamini açısından da zengindir. Makyaj veya herhangi bir nedenden dolayı dökülen kaş ve kirpiklerinize düzenli kullanımda oldukça fazla etkisi olacak olan argan yağı, hafif yapısı sayesinde uygulaması ve emilmesi kolay olanh bir yağdır.
Yatmadan önce temiz cildinize bir pamuk yardımıyla uygulayabileceğiniz bu yağ bir gece bekledikten sonra ılık su ile durulanmalıdır. Argan yağını kaş ve kirpiklerinize uygularken hafif masaj hareketleri yapmayı da es geçmeyin.
BİBERİYE YAĞI
Biberiye yağı, içerisinde bulunan çeşitli kimyasal bileşenler sayesinde sinir sistemi üzerine canlandırıcı ve uyarıcı etkiler sağlar. Antioksidan açısından oldukça zengin olan biberiye yağı, kan dolaşımını uyararak kirpiklerinizin ve kaşlarınızın daha hacimli uzamasında etkili olur.
Biberiye yağı kullanılmadan önce mutlaka bir taşıyıcı yağ ile seyreltilmesi gerekir. Biberiye yağının tek başına kullanıldığında çeşitli alerjen riskleri taşıdığı görülmüştür.
Badem yağı veya argan yağı gibi taşıyıcı bir yağ ile birkaç damla biberiye yağını karıştırın. Bir pamuk yardımıyla bu karışımı kaşlarınıza ve kirpiklerinize uygulayın. Düzenli kullanımda birkaç hafta içerisinde kaşlarınızdaki ve kirpiklerinizdeki gelişmeyi fark edeceksiniz.
SOĞAN SUYU
Kokusu ve içeriği sebebiyle çoğumuzun geri durduğu soğan suyu aslında oldukça önemli özelliğe sahip. Kükürt açısından oldukça zengin olan soğan, anında kolajen üretimini artırır ve sağlıklı kaşlara sahip olmanızı sağlar. Soğanın göz yaşartıcı özelliği sebebiyle kirpiklerinize uygulamanız tavsiye edilmez.
Malzemeler:
1 adet kuru soğan (kahverengi kabuklu)
2 su bardağı su
Hazırlanışı:
Soğanın kabuğunu soyun ve iyice yıkayın.
Soyduğunuz soğanı dört parçaya bölerek 2 su bardağı suyunuzun içine atın.
5 dakika boyunca kısık ateşte kaynatın.
Karışımı süre dolduktan sonra ocaktan alın ve ılımaya bırakın.
Hazırlamış olduğunuz bu karışımı uyumadan yarım saat öncesinde temizlenmiş yüzünüzde sadece kaşlarınıza uygulayın. Gece boyunca bekleteceğiniz karışımı sabah durulayın. Düzenli kullanımda gür ve hacimli kaşlara sahip olduğunuza şahit olacaksınız.