Bu yöntemle baş döndüreceksiniz! Sadece 5 dakikada dolgun dudaklara sahip olmanın sırrı…

Büyülü dudaklara sahip olmak, her kadının hayalidir. Bir doktora başvurmadan da bu dudakları elde edebileceğinizi biliyor musunuz? Sizin için araştırdığımız bu yöntemler, dudaklarınızı olduğundan daha büyük gösterecek. Gelin bunlara birlikte bakalım.
DUDAKLARINIZI NEMLİ TUTUN
Nemsiz dudaklar daha ince ve kuru görünür. Dudaklarınızı nemli tutarsanız, doğal olarak daha dolgun, dolgun ve sağlıklı görünürler. Dudaklarınızı nemli tutmanın en iyi yolu gün boyunca yeterince su içmek ve dudak kremi gibi nemlendirici ürünleri düzenli olarak uygulamaktır.
DUDAK KALEMİ KULLANIN
Büyük, dolgun dudaklar görünümü oluşturmak için, dudak çizginizin biraz dışına çıkarak dudak kalemi kullanın. İşte bu harika bir makyajhilesidir. Alt dudağınızla başlayın ve cilt tonunuza ve dudak renginize uygun bir astar kullanın. Sonra dudaklarınızın ortasından başlayın ve alt dudak çizginizin hemen altından devam edin. Dudaklarınızın köşesine ulaşana kadar merkezden yukarı doğru bir hareketle devam edin. Üst dudaklarınızda tekrarlayın, ardından ana hatları güzel bir rujla doldurun! Bu sayede sadece 5 dakikada dolgun dudaklara sahip olacaksınız.
İKİ TON RENGİ DENEYİN
Derinlik ve gölge yanılsaması yaratmak için iki farklı ruj rengi kullanabilirsiniz. Bu dudak görünümü için hem üst hem de alt dudağının, dış köşelere daha koyu, dudaklarınızın ortasına daha açık bir gölge uygulayın.
EKSTRA KAPATICI KULLANIN
Rujunuzdan sonra kapatıcı uygulamak, belirgin çizgiler oluşturur. Özellikle koyu bir renk kullanırsanız veya vurgulamayı denerseniz, kalın dudaklarınıza dikkat çekmenize yardımcı olur. Dudak rengi uygulamanızı bitirdikten sonra, dudaklarınız ve cildiniz arasında belirgin bir çizgi oluşturmak için pigmentin etrafına dikkatlice kapatıcı uygulayın.