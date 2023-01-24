Cilt bakımında yapılan en yaygın hatalar! Bu ürünlerden uzak durun...

İşte kesinlikle uzak durmanız gereken o hatalar…
ÇOK FAZLA VEYA ÇOK SIK ÜRÜN KULLANMAK
Dermatolog, "Cildini sağlıklı tutmak isteyenler cilt bakım rejimlerini olabildiğince basit tutmalıdır. Bunu dışında temizleyici, nemlendirici ve güneş kremi kullanmak da şarttır" dedi ve ardından insanlar ciltlerinin ihtiyaçlarına göre ek cilt bakım ürünleri seçmesi gerektiğini söyledi.
Aknesi olan kişilerin, sivilce iyileştikten sonra ciltte görülebilen koyu lekeleri yok etmek isteyenlerin veya daha parlak bir cilt görünümüne kavuşmak isteyenlerin bir sonraki ürününün geceleri bir retinoid olduğunu söyledi. Retinoidler, yeni, sağlıklı cilt ölü derinin yerini aldığında hücre dönüşümünü destekler.
Bununla birlikte dermatolog Paul, kliniğine retinoid veya eksfoliyatörler gibi cilde zarar verebilecek aktif bileşenlere sahip çok fazla ürün kullanmaktan dolayı kırmızı, tahriş olmuş ciltle başvuran daha fazla insanın olduğunu söyledi.
Dr. Paul, haftada üç ila dört defadan fazla kimyasal veya fiziksel eksfoliyatörlerle (peeling) cildin aşırı eksfoliye edilmesinin cilt bariyerini tehlikeye atarak kızarıklık, tahriş ve kuruluk ile sonuçlanabileceğini söyledi.
"Birisi sivilceye yatkınsa, bu ürünler sivilcelerini daha da kötüleştirir" dedi. Bazı insanlar, cildin pH'ını optimize etmek için yüzlerini sabun ve su ile yıkadıktan sonra tonik de kullanabilirler, ancak bu çoğu insan için gerekli bir adım değildir.
"Niasinamid gibi siyah noktalara gerçekten yardımcı olabilecek aktif bileşenlere sahip olabilecek bazı tonikler vardır. Ancak herkesin bir toniğe ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum" dedi. Dr. Paul'e göre niasinamid, koyu lekelere, akneye, hafif kızarıklığa yardımcı olan ve ayrıca cildi nemlendiren bir B3 vitamini şeklidir.
PARFÜMLÜ CİLT ÜRÜNLERİ KULLANMAK
Dr. Paul, rosacea, akne veya kuru cilde eğilimli kişilerin parfümlü nemlendiricilerden kaçınması gerektiğini söyledi.
Kızarık, tahriş olmuş cilde sahip kişiler, "hasar görmüş cilt bariyerini" onarmaya ve eski haline getirmeye yardımcı olabilecek seramid, niasinamid veya yulaf ezmesi gibi bileşenler içeren bir nemlendirici kullanmalıdır. Cildi kurumaya eğilimli olanlar, cildi kuru ve kaşıntılı hale getirebilecekleri için, özellikle parfümlü ürünleri banyoda kullanmaktan kaçınmalıdır. Bunun yerine, kuru veya egzamaya eğilimli cilde sahip kişiler haftada bir kez ılık bir duş almayı deneyebilir.
SİVİLCELERİ SIKMAK
Dr. Paul, sivilcelerin patlatılmasının bırakılması gerektiğini söyledi. "Sivilcelerinizi ve koyu lekeleri daha da kötüleştirir" dedi. Dr. Paul, patlayan sivilcelerin "iltihap sonrası hiperpigmentasyon" ile iyileşebilen cilt travmasına neden olduğunu söyledi. Bu, başka bir deyişle, iyileşmesi sivilcenin kendisinden çok daha uzun sürebilen koyu lekeler anlamına gelmektedir. "Sivilceleri sıkmanız yara izine neden olabilir" dedi.
Dr. Paul, insanların sivilceyi bir "sivilce bandı" ile kapatmaları gerektiğini, böylece onu almamaları gerektiğini ve koyu lekelere karşı koruma sağlayabilen güneş kremi sürmeleri gerektiğini söyledi. Benzoil peroksit veya salisilik asit gibi bileşenlerle yapılan leke tedavilerinin yardımcı olabileceğini söyledi.
MAKYAJ TEMİZLEME MENDİLLERİNİ KULLANMAK
Dr. Paul, kadınların makyajını makyaj temizleme mendiliyle çıkarmayı bırakmaları gerektiğini söyledi. Bunun nedeni olarak ise bu mendillerin cilt için çok sert yapıda üretilmelerini söyledi. Makyaj temizleme mendilleri "sadece makyajınızı bir noktadan diğer noktaya taşır ve bu, gözeneklerinizin tıkanmasına neden olabilir" dedi. Bunun yerine, "iki adımlı temizliği önermekte. Bu yöntemde, önce makyajı silmek için yağ bazlı bir temizleyici veya temizleme balsamı ve ardından kalan kalıntıları nazikçe çıkarmak için ikinci adım olarak su bazlı nemlendirici bir temizleyici kullanmanız gerekiyor. Dr. Paul, iki adımlı temizliğin gün boyunca gözeneklerde biriken makyajı, güneş kremini ve kiri temizlemenin nazik bir yolu olduğunu söyledi.
GÜNEŞ KREMİ SÜRMEMEK
Dr. Paul, koyu lekeleri daha da kötüleştirip yaşlanmaya neden olabilecek güneş hasarını önlemek için güneş koruma faktörü 30 ve üzerinde olan bir güneş kremi sürmenin çok, çok önemli olduğunu söylüyor.
"Güneş koruyucunuzun üzerine SPF'li bir nemlendirici veya SPF'li bir makyaj da kullanırsanız idealdir. Ama sadece bunları uygulamak güneş kreminin yerini almaz. İster kasvetli, yağmurbir gün olsun isterse oldukça güneşli, yılın 365 günü, güneş koruyucunuzu sürmelisiniz" dedi.