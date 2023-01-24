Cilt bakımında yapılan en yaygın hatalar! Bu ürünlerden uzak durun...

Dermatolog, "Cildini sağlıklı tutmak isteyenler cilt bakım rejimlerini olabildiğince basit tutmalıdır. Bunu dışında temizleyici, nemlendirici ve güneş kremi kullanmak da şarttır" dedi ve ardından insanlar ciltlerinin ihtiyaçlarına göre ek cilt bakım ürünleri seçmesi gerektiğini söyledi.

ÇOK FAZLA VEYA ÇOK SIK ÜRÜN KULLANMAK

Aknesi olan kişilerin, sivilce iyileştikten sonra ciltte görülebilen koyu lekeleri yok etmek isteyenlerin veya daha parlak bir cilt görünümüne kavuşmak isteyenlerin bir sonraki ürününün geceleri bir retinoid olduğunu söyledi. Retinoidler, yeni, sağlıklı cilt ölü derinin yerini aldığında hücre dönüşümünü destekler.

Bununla birlikte dermatolog Paul, kliniğine retinoid veya eksfoliyatörler gibi cilde zarar verebilecek aktif bileşenlere sahip çok fazla ürün kullanmaktan dolayı kırmızı, tahriş olmuş ciltle başvuran daha fazla insanın olduğunu söyledi.