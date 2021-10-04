Dakikalar içerisinde doğal güzellik! Ameliyatsız sahte gamzeyi evinizde yapacaksınız

Sizlere sunabileceğimiz birkaç yöntem sayesinde yanağınızda eşsiz bir gamze görünümüne kavuşabilirsiniz. Tam istediğiniz noktada, istediğiniz derinlikte olabilecek bu hile ile her fotoğrafta gamzenizi göstermek isteyeceksiniz. İşte bir gamzeye sahip olmanızın en kolay yolu…

BALIK AĞIZ

Yüz yogasının da bir parçası olan bu hareket, yanaklarınızdaki kaslara güç de kazandıracaktır. Yanaklarınızdan içlere doğru çekeceğiniz bu kasları günlük olarak 10 kere yaptığınızda uzun vadede gamzeye ulaşmanızı mümkün kılabilir.

KALEM İLE GAMZE

Kısa sürede gamzeye ulaşmak için ise kalem yöntemini deneyebilirsiniz. Bu yöntemde kalemin sivri olmayan ucu ile yanaklarınıza bastırarak istediğiniz gibi bir çukurluk oluşturabilirsiniz. Kısa süreli olsa da harika fotoğraflar için ihtiyacınız olan gamzeyi dakikalar içinde oluşturabilirsiniz.