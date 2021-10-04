Dakikalar içerisinde doğal güzellik! Ameliyatsız sahte gamzeyi evinizde yapacaksınız

Sizlere sunabileceğimiz birkaç yöntem sayesinde yanağınızda eşsiz bir gamze görünümüne kavuşabilirsiniz. Tam istediğiniz noktada, istediğiniz derinlikte olabilecek bu hile ile her fotoğrafta gamzenizi göstermek isteyeceksiniz. İşte bir gamzeye sahip olmanızın en kolay yolu…
BALIK AĞIZ
Yüz yogasının da bir parçası olan bu hareket, yanaklarınızdaki kaslara güç de kazandıracaktır. Yanaklarınızdan içlere doğru çekeceğiniz bu kasları günlük olarak 10 kere yaptığınızda uzun vadede gamzeye ulaşmanızı mümkün kılabilir.
KALEM İLE GAMZE
Kısa sürede gamzeye ulaşmak için ise kalem yöntemini deneyebilirsiniz. Bu yöntemde kalemin sivri olmayan ucu ile yanaklarınıza bastırarak istediğiniz gibi bir çukurluk oluşturabilirsiniz. Kısa süreli olsa da harika fotoğraflar için ihtiyacınız olan gamzeyi dakikalar içinde oluşturabilirsiniz.
ŞİŞE KAPAĞI YÖNTEMİ
Anlık olarak bir gamzeye sahip olmanın bir yöntemi daha bulunuyor. Temiz bir şişenin kapağını kullanarak yalnızca 3 dakikada bu gamzeye ulaşabilirsiniz. Öncelikle şişe kapağını yanaklarınıza koyduktan sonra işaret parmağınızla bastırın. Bu egzersizi 3 dakika boyunca devam ettirerek bir gamze görünümüne kavuşabilirsiniz.
MAKYAJ İLE GAMZE
Makyaj, en kusursuz gamze görünümüne sahip olma hilelerinden birini sunuyor. Kahverengi tonlarına sahip bir göz kalemi ile yanağınızın istediğiniz bölümüne bir virgül işareti yapın. İstediğiniz derin görünümü oluşturabilmek için ucu ufak bir fırçayla dikkatli bir şekilde dağıtın. Aynaya baktığınızda oldukça düzgün bir gamze görünümünü yakaladığınızı göreceksiniz.