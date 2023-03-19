Dermatolog açıkladı: Yatmadan önce bu kremi sürün! Cildinizde 20’li yaşların etkisini yaratıyor

Nemlendiriciler, serumlar veya peeling jeller… Cildi sağlıklı tutmanın en iyi yolu olduğunu düşündüğümüz bu ürünler aslında etkisini doğru şekilde uygulandığında gösterebiliyor. Bu nedenle neleri doğru yaptığınızdan emin olmak için öncelikle cilt bakım uzmanlarının önerilerine dikkat etmek önem taşıyor.

Giriş Tarihi: 19.03.2023 09:46 PAYLAŞ ABONE OL

Dermatolog Corey L Hartman, daha genç ve sağlıklı görünen bir cildin gerçekten sadece iki şeyle ilgili ilgili olduğunu belirtiyor. Rutininizi olabildiğince basit tutmanız ve her zaman ürünleri bilimsel olarak kanıtlanmış bileşenlerle kullanmanız gerektiğini belirtiyor. İşte o adımlar…

RETİNOLÜ YATMADAN ÖNCE UYGULAYIN Hartman, öncelikle yüzü iyi bir temizleyiciyle temizledikten sonra retinol içeren bir krem kullanılması gerektiğini belirtiyor. Retinol akneleri önlerken aynı zamanda donuk bir cilt yapısını engeller. İnce çizgileri ve kırışıkların oluşumunu engelleyen kolajen üretimini de uyaran bu kremlerle en iyi sonuçları elde edebilirsiniz.