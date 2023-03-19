Dermatolog açıkladı: Yatmadan önce bu kremi sürün! Cildinizde 20’li yaşların etkisini yaratıyor

Dermatolog Corey L Hartman, daha genç ve sağlıklı görünen bir cildin gerçekten sadece iki şeyle ilgili ilgili olduğunu belirtiyor. Rutininizi olabildiğince basit tutmanız ve her zaman ürünleri bilimsel olarak kanıtlanmış bileşenlerle kullanmanız gerektiğini belirtiyor. İşte o adımlar…
RETİNOLÜ YATMADAN ÖNCE UYGULAYIN
Hartman, öncelikle yüzü iyi bir temizleyiciyle temizledikten sonra retinol içeren bir krem kullanılması gerektiğini belirtiyor.
Retinol akneleri önlerken aynı zamanda donuk bir cilt yapısını engeller. İnce çizgileri ve kırışıkların oluşumunu engelleyen kolajen üretimini de uyaran bu kremlerle en iyi sonuçları elde edebilirsiniz.
AKNELERİ ENGELLEMEK İÇİN MASKE KULLANIN
Kil maskesi, hem doğal yapısı hem de arındırıcı özelliği sayesinde cildinizin besleyicisi bir formül sunuyor.
Hartman, dış faktörlerle oluşan gözenek tıkanma sorunuyla bu kil maskesi sayesinde mücadele ettiğini belirtti. Haftada bir veya iki kez yapmanın yeterli olduğunu ve bu maske sayesinde sürekli temiz bir cilde sahip olduğunu da dile getirdi.
KOYU LEKELERİ ORTADAN KALDIRMAK İÇİN DOĞRU SEÇİM YAPIN
Genellikle 40 yaş üstü kişilerde daha yaygın görülse de güneşe maruz kalmanın sonucunda ortaya çıkan lekeler ve aknelerden kalan izler pigment değişikliği sebebiyle görünür hale geliyor.
Lekeler, kırışıklıklardan daha rahatsız edici gelebiliyor birçok insana. Bu nedenle pigment yapısını düzenleyen bir krem tercihi yapmak yüzünüzdeki istenmeyen lekelerle mücadeleyi de kolaylaştırıyor.