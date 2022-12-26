Duş alırken bu hataya dikkat! Saçları iki kat yağlandırıyor…

Saç bakımı düzenli olarak yapılması gerekenler listesinde yerini almalı. Düzenli olarak saçınıza doğal kürler, saç bakım yağları uygulamak saçın gücünü yerine getirerek, parlaklık vermeye yardımcı olur. Saçın yağlanmaması için yaptığınız bakımlar fazlasıyla önemli.

Saçlarınızda yağ dengesi olmadığı zaman, kırılmalar, yıpranmalar meydana gelebilir. Bu nedenle yaptığınız saç bakımlarında da doğru ürünleri tercih etmelisiniz. Aksi halde doğru sanarak uygulanan işlemler hataya dönüşür. Saçlarımızı düzenli halde yıkansa da yağlanmanın geçmemesine neden olur.