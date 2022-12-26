Duş alırken bu hataya dikkat! Saçları iki kat yağlandırıyor…

Saç bakımı düzenli olarak yapılması gerekenler listesinde yerini almalı. Düzenli olarak saçınıza doğal kürler, saç bakım yağları uygulamak saçın gücünü yerine getirerek, parlaklık vermeye yardımcı olur. Saçın yağlanmaması için yaptığınız bakımlar fazlasıyla önemli.
Saçlarınızda yağ dengesi olmadığı zaman, kırılmalar, yıpranmalar meydana gelebilir. Bu nedenle yaptığınız saç bakımlarında da doğru ürünleri tercih etmelisiniz. Aksi halde doğru sanarak uygulanan işlemler hataya dönüşür. Saçlarımızı düzenli halde yıkansa da yağlanmanın geçmemesine neden olur.
SAÇ UÇLARINA DEĞİL SAÇ DİPLERİNE UYGULAYIN
Özellikle saçın yağlanmasının geçmemesinin bir diğer nedeni ise, duşta saç kremini saç dipleri yerine saç uçlarına uygulamak oluyor. Herkesin yaptığı bu hata saçın daha çabuk yağlanmasına sebep oluyor. Saç kremini uygularken, saça eşit şekilde dağıtın ve masaj yaparak uygulayın. Unutmayın, medikal ve doğal bakım ürünleri saç diplerine uygulanmalıdır.
SAÇLARI ÇOK SICAK SU İLE YIKAMAYIN
Banyo esnasında yapılan en sık hatalardan biri de saç yıkarken suyun çok sıcak olması. Aşırı sıcak su saç diplerine fazlasıyla zarar verir. Hücreler ve bezler yağların emilimini tam olarak sağlayamadığı için saçlardan yağlanmalar meydana gelir.
Taramak:Saçınızı çok fazla taramak yağ bezlerini uyarabilir ve yağ üretimini artırabilir.
Dokunmak: Saçınıza çok fazla dokunmak parmaklarınızdan saçınıza yağ yayılmasına ve yağlı görünmesine neden olabilir.
Ürünler: Çok fazla saç ürünü kullanmak ürün birikmesine neden olabilir. Kuru şampuanla aşırıya kaçmaktan kaçının çünkü toz başlangıçta yağı emebilir ancak daha sonra daha da yağlı görünmesine neden olabilir.
Aşırı yıkama: Saçları çok sık yıkamak gerekli yağları yok eder ve hem saçınızı hem de saç derinizi kurutabilir. Saç deriniz kuruduğunda yağ bezlerine daha fazla yağ üretmesi için sinyal gönderir.
Yastık kılıfı: Yüzünüz yastık kılıfınıza yağ salgılar ve siz uyurken saçlarınız bu yağın bir kısmını emebilir ve sabahları normalden daha yağlı görünebilir. Çarşaflarınızı düzenli olarak yıkadığınızdan ve değiştirdiğinizden emin olun.
YAĞLI SAÇLARDAN NASIL KURTULURUZ?
Saç alışkanlıklarınızda küçük değişiklikler yapmak, doğal yağları gres olmadan korumanıza yardımcı olabilir. Sağlıklı, parlak saçlar için ipuçları şunları içerir:
Yağlı saçlar için üretilmiş bir temizleyici ile haftada 1-2 kez şampuanlayın. Her gün spor yapıyorsanız saçınızı daha sık yıkamanız gerekebilir çünkü ter ve kir saçınızı yağlı gösterir. Bu durumda, saç derinize nazik davranan hafif bir şampuan bulduğunuzdan emin olun.
Bazı şampuanlar amonyum ve sodyum lauril sülfat içerir. Bu tür şampuanlar kuruluğa neden olabileceğinden sadece yağlı saç derisinde kullanılmalıdır. Yıkarken, saç derinize hafifçe masaj yapın ve durulamadan önce köpüğün birkaç dakika beklemesine izin verin. Saçınız hala yağlı hissediyorsa, başka bir yıkama seansı ile tekrarlayın.
Saç kremini küçük miktarlarda kullanın ve saç köklerine ve saç derisine değil, saç gövdesinin ortasına ve uçlarına uygulayın. Saçınızı nazikçe fırçalayın. Saçın içinden geçirirken saç derinize fırça veya tarakla dokunmaktan kaçının. Bu, yağın kafa derisinden saça hareketini azaltır veya önler.