Egzama tedavisinden sivilceleri yok etmeye! Cildiniz için kalkan olan doğal ürün

Bir uzmana en iyi cilt bakımı ipuçlarını soracaksanız, her zaman öncelikle içerik listesini kontrol etmeniz gerektiğini söylediğini göreceksiniz. Birkaç güzellik trendi gelip geçerken, bazı doğal içeriklerin asla modası geçmeyeceğine inanılıyor. Bu noktada hangi bileşenlerin en fazla fayda sağladığını bulmak, cildinize bakarken önemli bir unsur olarak ortaya çıkıyor.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 22.10.2021 12:16 Güncelleme Tarihi: 22.10.2021 12:18

Cilt bakımı pazarı sürekli gelişiyor ve size daha sağlıklı ve kusursuz bir cilt sunan daha fazla ürün seçeneği sunuluyor. Ancak bir tüketici olarak, kullanmak üzere olduğunuz ürünün içeriğini bilmek sizin sorumluluğunuzdadır. Buna bağlı kalarak, cilt tipinize gerçekten uyan ve istediğiniz sonuçları sunan piyasadaki en iyi cilt bakım ürünlerini bulabileceksiniz. Ancak malzemeleri ve faydalarını ayrıntılı olarak bilmek, göründüğü kadar kolay değildir. Özellikle adlarına aşina değilseniz, bir yabancı dil öğrenmekten daha azını bulamazsınız.Bu nedenle sizin için az bilinen fakat cildiniz için adeta mucizevi etkilere sahip doğal içerikleri sizler için sıraladık. İşte o liste…

AVOKADO En sağlıklı meyvelerden biri olarak bilinen Avokado, cildiniz için harikalar yaratabilecek iyi miktarda 'sağlıklı yağ' içerir. Aynı zamanda, doğal bir ışıltı verirken cildinizi beslemeye yardımcı olabilecek temel antioksidanlar ve vitaminlerle de iyi bir şekilde donatılmıştır. Avokadonun cildinize sunduğu diğer bazı faydalar arasında pürüzsüz ve esnek doku, yaşlanmayı ve kırışıklıkları önleme, sivilceleri önleme ve ölü deri hücrelerini temizleme sayılabilir.

TAZMANYA BİBERİ Zengin bir C ve E Vitamini kaynağı olan Tazmanya biberi, ciltteki iltihaplanma ve kızarıklık ile birlikte yaşlanma belirtilerini azaltmaya yardımcı olur. Bu bileşen açısından zengin cilt bakım ürünleri kullanmak, genel bir parlaklık sağlamak için cilt tonunu dengelerken cilt hücrelerinin güçlendirilmesine de yardımcı olabilir. Tazmanya biberinin bir cilt bakım bileşeni olarak diğer bazı faydaları arasında koyu halkaları azaltma, tahriş olmuş cildi sakinleştirme ve donuk cildi canlandırma sayılabilir.

KALE Cilt sağlığınızı iyileştirmede hayati bir rol oynar. C, E ve K Vitamini yönünden zengin, cildinizin daha genç ve sağlıklı görünmesine büyük ölçüde katkıda bulunur. C vitamini, cildin görünümünü aydınlatmak ve koyu lekelerden ve ince çizgilerden kurtulmak için faydalı olan bir antioksidan görevi görür.

SHEA YAĞI Shea Yağı, A ve E gibi yağ asitleri ve vitaminleri içerdiğinden cildi yumuşatmak için ideal bir cilt bakım bileşeni olarak kabul edilir. Bu bileşen aynı zamanda anti-inflamatuar ve cilt iyileştirici özelliklerin yanı sıra cildinizin yumuşamasına, renk eşitliğinin sağlanmasına ve yatıştırılmasına yardımcı olur.

MOR MEYVELER Antioksidanlar açısından zengin olduğu bilinen mor meyveler, cildin hücreye zarar veren serbest radikallerle savaşmasını sağlayarak erken yaşlanmayla savaşmanıza yardımcı olabilir. Cildin iyileşmesini teşvik ederken cildin kirlilik, güneş ışınları, UV ışınları ve benzeri faktörlerden zarar görmesini önlemeye yardımcı olur. Diğer faydaları arasında kolajen sentezini desteklemek, akneye bağlı iltihaplanmayı, egzamayı ve sedef hastalığını azaltmak yer alır.

SOLUCAN OTU Solucan otu, cildinize doğal bir ışıltı sağlayarak bir nimet olduğunu kanıtlayabilir. Antioksidan ve antienflamatuar özellikleri, yüzdeki ısıyı azaltarak cildin tahrişe karşı korunmasına yardımcı olur. Aynı zamanda tıkanmış cilt gözeneklerini temizlemeye yardımcı olur, kızarıklığı azaltırken sivilceye neden olan bakterileri öldürür.

CHIA TOHUMLARI Yüksek düzeyde antioksidanlara sahip olan Chia tohumları, cilt için süper faydalı olduğunu kanıtlıyor. Chia Seeds'in temel işlevlerinden biri cilt bariyerinin güçlendirilmesini arttırmaktır. İçeriğindeki omega-3 yağ asitleri cildin yağ üretimini düzenler ve yaşlanma belirtilerini en aza indirir. Ayrıca Chia tohumu yağı, egzama ve kuru cilt gibi cilt problemlerini tedavi etmek için mükemmeldir.