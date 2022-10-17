Eyeliner hakkında bilmeniz gereken her şey! Gözlerinizi daha belirgin kılın…

Winchester Üniversitesi tarafından yürütülen bir araştırma, hem kadınların hem de erkeklerin, Dünya'ya göre gözlerin "en önemli yüz özelliği" olduğunu düşündüklerini keşfetti. Ruhunuza açılan bu pencereleri vurgulamanın en iyi yollarından biri de eyeliner. Eyeliner uygulamak tamamen hassasiyet ve sabırla ilgilidir. İlk öğrenmeye başladığınızda zorlayıcı olabilir ancak uygulamanın birçok kolay yöntemi bulunuyor.

The List, 600 kişi ile eyeliner üzerine bir araştırma yaptı ve buna göre eyeliner sürmenin en popüler yolu belli belirsiz süreceğiniz bir yöntemidir. İnsanların yaklaşık %35'i göz kalemi uygularken makyaj yapmamış gibi görünmeyi tercih ediyor. Bu sade bir görünüme odaklanan son zamanların trendi gibi doğallıkla da uyumlu.

Neredeyse yokmuş gibi görünümünün arkasında, son yıllarda oldukça popüler olan iki trend olan kedi gözü (%20,33) ve kanatlı teknikler (%19,17) var. Her iki görünümde de göz kenarlarında keskin kanatlar bulunurken, kanatlı eyeliner sadece üst göz kapağına uygulanırken, kedi gözü, eyelinerı üst ve alt kapaktan birleştirerek yanda hafif bir kanat ile tamamen çizgili bir göz oluşturur.

Katılımcıların yaklaşık %12'si, eyeliner'ın sadece gözünüzün iç kısmına uygulandığı tekniğini seçerek daha sade bir şey tercih ediyor. Bu trendi denerken dikkatli olun. Çünkü uygularken gözlerinizin yaşlanması olası. Seçmenlerin %8'den biraz fazlası, son yıllarda giderek daha popüler hale gelen parlak renkli eyeliner trendini tercih ederek daha canlı bir görünümü seçiyor.