Genç kalmanın sırrını çözdüler: Endonezyalı kadınların geç yaşlanmasının 7 sırrı

Peki Endonezyalı kadınların, genç kalma sırrı ne dersiniz? Doğal bir yaşamın sırrına sahip olan bu kadınlar, günlük yaşam rutinleriyle inanılmaz genç görünümleri ile dikkat çekiyorlar. İşte bu kadınların güzellik sırları...
Pirinç unu kullanmak
Endonezyalı kadınlar yüz maskesi olarak pirinç ununu suyla birlikte kullanmanın yanı sıra vücutları için özel peeling de yapıyorlar. Bu peeling macun, pirinç, zencefil, fındık, zerdeçal kökü, tarçın ve sandal ağacı tozu ile yapılır. Tüm malzemeleri birlikte öğütmeniz gerekir. Bu doğal peeling cildi yumuşatır ve temizler, ancak sadece vücudunuzda kullanın.
Çatlakların önlenmesi
Balililer vücutlarına tepeden tırnağa şımartarak bakmaya çalışırlar. Çatlak izlerini önlemek, onlarla daha sonra savaşmaktan çok daha kolaydır. En popüler ritüellerden biri Bali karın maskesi uygulamasıdır. Öğütülmüş pirinç ve zencefil benzeri bir kök olan 'kencur' ile hazırlanır. Bu bileşenler, cildin esnekliğine yardımcı olur.
Bir kadın genellikle doğum yaptıktan sonra midesine sarılmış bitkisel bir sargı ile vücut masajı yaptırır.
Cilt için papaya ve papaya tohumlarının kullanılması
Endonezyalı kadınlar sütlü veya sütsüz papaya püresi kullanır ve ciltlerini aydınlatmak için doğrudan yüzlerine uygularlar. Ayrıca saçlarının koyu renginden kurtulmak ve zarar görmemesi için papaya tohumlarını öğütüp suyla karışım yaparlar. Daha sonra bu macunu saçlarına sürerek bir saat bekleyip durularlar.
Banyo için keçi sütü kullanmak
Keçi sütü kullanımı, Java prensesleri tarafından kullanılan eski bir güzellik banyosu. Genç ve yumuşak cildin korunmasına yardımcı olur. Kadınlar banyolarına keçi sütü ekledikten sonra 30 dakika içinde oturuyor ve daha sonra vücutlarını duruluyorlar
Krem banyoları yapmak
Endonezya'da krem banyosu favori bir saç tedavisidir. Önce bir avokado saç maskesi , ardından saça buğulama uygulanır. Daha sonra kafa derisine, boyuna ve omuzlarına hafif bir masaj yaparlar. İşlem saç yıkama ve fön işlemi ile tamamlanır.
Krem banyosu sadece bir rahatlama tedavisi değildir, saçınızın güçlü ve sağlıklı olmasına yardımcı olur ve kimyasalların kötü etkilerinden korur.
Haftada iki kez masaj yaptırmak
Endonezyalılar için masaj sağlık ve gençlik için gereklidir. Manikür ve pedikürlerin yanı sıra haftalık yüz maskeleri, saç bakımları ve haftada iki kez masaj yaptırıyor .
Yayılan mutluluk
53 yaşındayken 35 gibi görünen ve Endonezya'nın en popüler bloggerlarından biri olan Puspa Dewi, gençlik sırrını ortaya çıkardı. Yaşlandıkça daha mutlu oluyor. Mutluluk, iç ve dış güzelliğin korunmasına yardımcı olur . Daha fazla gülümse ve kendini sev.