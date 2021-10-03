Genç kalmanın sırrını çözdüler: Endonezyalı kadınların geç yaşlanmasının 7 sırrı

Peki Endonezyalı kadınların, genç kalma sırrı ne dersiniz? Doğal bir yaşamın sırrına sahip olan bu kadınlar, günlük yaşam rutinleriyle inanılmaz genç görünümleri ile dikkat çekiyorlar. İşte bu kadınların güzellik sırları...

Pirinç unu kullanmak

Endonezyalı kadınlar yüz maskesi olarak pirinç ununu suyla birlikte kullanmanın yanı sıra vücutları için özel peeling de yapıyorlar. Bu peeling macun, pirinç, zencefil, fındık, zerdeçal kökü, tarçın ve sandal ağacı tozu ile yapılır. Tüm malzemeleri birlikte öğütmeniz gerekir. Bu doğal peeling cildi yumuşatır ve temizler, ancak sadece vücudunuzda kullanın.

Çatlakların önlenmesi

Balililer vücutlarına tepeden tırnağa şımartarak bakmaya çalışırlar. Çatlak izlerini önlemek, onlarla daha sonra savaşmaktan çok daha kolaydır. En popüler ritüellerden biri Bali karın maskesi uygulamasıdır. Öğütülmüş pirinç ve zencefil benzeri bir kök olan 'kencur' ile hazırlanır. Bu bileşenler, cildin esnekliğine yardımcı olur.

Bir kadın genellikle doğum yaptıktan sonra midesine sarılmış bitkisel bir sargı ile vücut masajı yaptırır.