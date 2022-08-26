Gençliğin sırrı bu teknikte! Yüz yogası ile 10 yaş gençleşeceksiniz

Yüz yogası birçok insanın yaşlanmayı durdurmak için tercih ettiği yöntemlerden biri oluyor. İşe yaramaz diye düşünen çok insan olduğu gibi, yararının olduğuna inanan da var. Fakat doğrusu nedir diye sorarsanız, yüz yogası gerçekten sizi gençleştiren bir uygulama oluyor. Gelin birlikte bir bakalım.
ALNINIZDAKİ İNCE ÇİZGİLER VE KIRIŞIKLIKLAR
Öncelikle iki elinizi yumruk yapın. Sonrasında parmaklarınız size doğru bakarken orta parmaklarınızın eklemlerini alnınızın ortasına güzelce yerleştirin. Şakaklara doğru orta derecede bir baskı uygulayın. Bu egzersizi 5-6 defa tekrarlayın.
KAZ AYAKLARI
Orta parmaklarınızı ve işaret parmaklarınızı kullanarak V işareti yapın. Orta parmaklarınızı kaşların iç tarafına, işaret parmaklarınızı ise dış tarafına doğru uygulayın. Sonra orta dereceli bir baskı uygulayın. Bunu 8 kez tekrar edin.
AĞIZ VE DUDAK KENARINDAKİ ÇİZGİLER
İlk olarak oturun ve başınızı hafifçe geriye doğru eğin. Dudaklarınızı sıkıca büzün ve ileriye doğru itin. Bırakmadan önce 10 saniye pozda kaldığınıza emin olun. Egzersizi 5 kez tekrar edin.
BOYUN VE ÇENE SARKMASI
Boynunuzun gergin durması için başınızı bir öne bir arkaya doğru gererek hareket ettirin. Alt dudağınızı da şişirerek gerginliği artırın. Ardından parmaklarınızı her iki tarafına yerleştirin. Sonra yumuşak hareketler ile köprücük kemiğine doğru ittirin. Bu işlemi 5 kez tekrarlayın.
YÜZ YOGASI NE İŞE YARIYOR?
Yapılan araştırmalar da, yüz yogasının yanak ve yüz kaslarını güçlendirerek yüzünüzün yapısal görünümünü iyileştirmede etkili olduğu bulundu. Bunu deneyen uygulayıcılar da daha genç bir görünüme kavuştuklarını söylüyor. Uzmanlar dengeli bir yoga rutininin masaj, gevşeme ve akupresür teknikleriyle birlikte egzersizler içerdiğini söylüyor. İyi uyumak, stresi azaltmak ve sağlıklı beslenmek önemlidir. Bütünsel sağlık ve kişisel bakım, parlak bir cildin anahtarıdır. Çünkü içeride kendinize özen göstermeniz cildinize bir parlama olarak yansıyacaktır.