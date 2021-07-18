Gevşek üst kol sorunu bitiyor! Sadece 5 hareket ile sımsıkı kollar

Aşağıdaki egzersizler için birkaç el ağırlığına ihtiyacınız olacak. Bu, egzersizleri daha yoğun ve etkili hale getirir. Evde ağırlık yok mu? Bir şişeye su veya kum doldurarak kendi setinizi kolaylıkla yapabilirsiniz. Setler arasında daima 90 saniye dinlenin. Egzersizler sırasında kendinizi zorlayın ve çok çabuk pes etmeyin, ancak çok da ileri gitmeyin.

PLİOMETRİK ŞINAV

Kulağa karmaşık geliyor ama neyse ki öyle değil. Plyometrik bir şınav, ellerinizin kısa süreliğine yerden kalktığı 'normal' bir şınavdan başka bir şey değildir. Kendinizi yukarı doğru iterek, küçük bir "zıplama" hareketi ile birleştirmiş olursunuz.

Ellerinizi uzatarak şınav pozisyonuna başlayın.

Kendinizi aşağı indirin ve tekrar yukarı itin.

Kendinizi yukarı doğru ittiğinizde, biraz ekstra güç kullanın, böylece küçük bir "sıçrama" yaparsınız.

Vücudunuzun her zaman düz durduğundan emin olun, bu yüzden altınızı aşağıda tutun.

Bu egzersizi 3 x 10 kez yapın.

TRICEPS DIPS

Bu egzersiz için bir sandalye, yatak veya yaslanmak için başka bir sert yüzey kullanabilirsiniz.

Kollarınızı sandalyenin veya yatağın kenarına omuz genişliğinde koyun.

Kollarınız bükülene ve kalçalarınız yerin hemen üstüne gelene kadar yavaşça çömelme hareketi yapın.

Kendinizi tekrar yukarı itin ve bu işlemi defalarca tekrarlayın.

Bu egzersizi 3 x 15 kez yapın.

OMUZ PRESİ

Bu egzersiz, üst kollarınızın içindeki yağlardan kurtulmak için idealdir. Ağırlıkları veya ev yapımı şişelerinizi kullanın.

Her elinizde bir dambıl (veya ağırlık) tutun.

Elleriniz omuz hizasında başlayın.

Her iki kolunuzu aynı anda başınızın üzerine getirin ve sonra tekrar aşağı indirin.

Bu egzersizi 3 x 15 kez tekrarlayın.

BICEP CURL

Bu egzersiz daha sıkı pazı oluşturur. Bu egzersizde ağırlıklarınızı da kullanarak daha etkili sonuçlar alırsınız.

Her elinizde bir dambıl (veya ağırlık) tutun.

Vücudunuzun yanında ellerinizle başlayın.

Ön kollarınızı göğüs hizasına kaldırın ve ardından tekrar indirin.

Bu egzersizi 3 x 15 kez tekrarlayın.

OMUZ YANA AÇIŞ

Son olarak, zorlu ama çok etkili bir egzersiz. Bu egzersiz, tüm kolunuzu çalıştırmanın en iyi yolu.