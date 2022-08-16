Gıdıyı anında yok eden yöntem! 5 adımda ideal yüz şekline kavuşmanın yolu…

Birçok bireyin gıdısı yüzünden özgüven eksikliği yaşadığını söyleyen makyaj sanatçısı Aakriti Gandhi, asla bu durumdan utanmamanız gerektiğini söylüyor ve hızlı bir makyajla gıdıyı yok etmenin de mümkün olduğunu ekliyor.
ÇENE HATTINA ODAKLANMAK
Gıdı çene hattının etrafında olduğu için onu saklamak için doğru tonlanmış bir makyaja ihtiyacınız var. Bu noktada çene çizginizi belirginleştirmek adına bir kontur paleti kullanmak gerekiyor. Yüzünüzü çenenizin hemen altından şekillendirin ve her iki taraftan da keskin bir hat oluşturun. Ardından gölgeleme yapmak için uyguladığınız rengi çenenizin altına doğru dağıtın. Gıdınızın kaybolduğunu göreceksiniz.
DOĞRU YAPIDA ÜRÜN SEÇİMİ
Gölgeleme işlemi için daima mat yapıdaki ürünleri tercih edin. Parıltılı ürünler sürdüğünüz noktayı öne çıkarıp daha belirgin yapacaktır. Bu nedenle her zaman koyu tonlarda, mat ve cilt tonunuza uygun bir makyaj malzemesi seçmeniz önerilir.
BELİRGİN DUDAKLAR
Dudaklarınıza uyguladığınız ürünler direkt olarak gıdı görünümünü de etkilemektedir. Koyu kırmızı, kahverengi ve bordo gibi daha cesur ve parlak renkleri, ışıltılı dudak parlatıcılarını tercih etmeniz önemilidir. Bu sayede odağı çene bölgenizden dudaklarınıza kaydıracaksınız.
GÖZ VE YANAK MAKYAJI
Dikkati başka yöne çekmek için uygulayabileceğiniz diğer seçenek ise allığı yoğun sürüp belirgin bir göz makyajı yaparak dikkati çene bölgesinden yüzün üst kısmına çekmektir. Bu sayede yüzünüzün alt kısmı geri planda kalır ve dikkat çekmez.
BOYUN ÇİZGİSİNİ GÖSTERMEK
Bir fosforlu kalem yardımı ile boyun çizginizi, köprücük kemiklerinizi çizin. Bu yöntem belirgin hale getirmeniz gereken noktaları anlamanıza yardımcı olacaktır. Ardından üzerini bronzer ile kapatıp güzelce yayın. Belirgin bir boyun çene hatlarınızı geride bırakacaktır.