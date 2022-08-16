Gıdıyı anında yok eden yöntem! 5 adımda ideal yüz şekline kavuşmanın yolu…

Birçok bireyin gıdısı yüzünden özgüven eksikliği yaşadığını söyleyen makyaj sanatçısı Aakriti Gandhi, asla bu durumdan utanmamanız gerektiğini söylüyor ve hızlı bir makyajla gıdıyı yok etmenin de mümkün olduğunu ekliyor.

ÇENE HATTINA ODAKLANMAK

Gıdı çene hattının etrafında olduğu için onu saklamak için doğru tonlanmış bir makyaja ihtiyacınız var. Bu noktada çene çizginizi belirginleştirmek adına bir kontur paleti kullanmak gerekiyor. Yüzünüzü çenenizin hemen altından şekillendirin ve her iki taraftan da keskin bir hat oluşturun. Ardından gölgeleme yapmak için uyguladığınız rengi çenenizin altına doğru dağıtın. Gıdınızın kaybolduğunu göreceksiniz.