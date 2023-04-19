Gözaltı morluklarını tek hareketle yok ediyor! Sadece birkaç damla…

Gözlerin altında koyu halkaların olması yaygındır. Fakat genellikle makyaj bu morlukları kapatmanın en hızlı ve etkili yollarından biri. Bu noktada dikkat edilmesi gereken nokta; kapatıcıyı nasıl uyguladığınız ile ilişkili. İşte birkaç dakikada morlukları yok eden o tüyolar…
KAPATICIYI DAHA DÜZENLİ UYGULAYIN
Doğal ten renginizden daha açık bir ton kullanmak, cildinizde grimsi ve mat bir rengin görünmesine neden olur. Bunu engellemek için önce sıcak tonlara sahip bir kapatıcı uygulamak, daha etkili bir sonuç ortaya çıkarır. Kırmızı, turuncu veya şeftali tonlarındaki bir kapatıcı, morlukları daha kolay nötr hale getirerek kapatacaktır.
YALNIZCA KOYU HALKALARI HEDEFLEMEYİN
Gözaltlarına yalnızca koyu halkaların üzerine yarım ay şeklinde bir kapatıcı uygulamak, kapatmaya değil, aksine daha fazla vurgulamaya neden olabilir. Cilt tonunuza yakın bir tonda ters üçgen şeklinde uygulama ise; en etkili yöntemlerden biridir. Gözün her iki yanında bir nokta, aşağıda ve ortada üçüncü bir nokta işaretleyin ve kapatıcıyı yukarı doğru karıştırın. Böylece kapatıcı, sadece gözaltlarınızda değil cildinizin alt bölgelerinde de daha iyi bir renk oturumu sağlayacaktır.
GÖZALTLARINI NEMLENDİRMEYİ UNUTMAYIN
Gözaltlarındaki cildin oldukça hassas olduğunu unutmamak gerekiyor. Bu nedenle özellikle makyajdan önce ve düzenli olarak bakım yapmamak kolaylıkla kurulukla ve çatlamayla karşılaşmaya neden olabilir. Tüm bunları engellemek için; öncelikle yeterince su tüketmek, iyi beslenmek ve yeterli bir uykunun önemine dair uzmanlar uyarıda bulunuyor. Kapatıcıdan önce nemlendirici uygulamak ise; hem bakımı hem de kapatıcının tam oturmasını sağlayan, kuruluğa neden olmayan bir makyaj yapmanızı sağlayacaktır.
SABİTLEYİCİ PUDRA KULLANIN
Gözaltlarında hafif çizgilerin olması gayet doğaldır. Fakat burada toplanan kapatıcı ve fondöten rahatsız edebilir. Bu nedenle kapatıcının tam olarak oturmasını sağlamak için sabitleyici bir pudraya ihtiyacınız olduğunu belirtiyor. Pudra uygulama, sadece kırışıklıkların belirginleşmesini engellemekle kalmayacak, aynı zamanda makyajınızın da daha uzun süre dayanmasını da sağlayacaktır.
FONDÖTENİ KAPATICIDAN ÖNCE KULLANIN
Gözaltlarınıza "zaten kapatıcı uygulayacağım" düşüncesiyle fondöten uygulamamak hatalı işlemlerden bir diğeri. Gözaltı bölgesine "hafif bir fondöten" uygulaması, sonraki kapatıcı işleminin daha iyi oturmasına ve morlukların daha iyi kapanmasına zemin hazırlayacaktır.
GÖZALTLARINIZI İYİCE TEMİZLEYİN
Nemlendirmenin yanı sıra temiz bir cilde sahip olmak da büyük önem taşıyor. Tıkanmış ve kirli bir cilt, makyajınızın yeterince oturmamasına neden olacaktır. Makyaj yapmadan önce en iyi seçeneklerden biri; tüm cildinizle birlikte gözaltlarınızda da gerekli temizliği yapmaktır.
KAPATICIYI FAZLA UYGULAMAYIN
Daha fazla kapatıcı uygulamak, gözaltlarının daha fazla kapanmasını sağlamaz. Aksine gözaltlarınızda dikkat çeken bir katmana neden olabilir. Kapatıcıdan birkaç damla veya nokta uyguladıktan sonra ince bir katmanla gözaltı morluklarınız için etkili bir sonuç elde edebilirsiniz.