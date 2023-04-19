Gözaltı morluklarını tek hareketle yok ediyor! Sadece birkaç damla…

Yeterince uyuyamama, genetik yatkınlık, hiperpigmentasyona daha yatkın olma, yaş ve dehidratasyon (susuzluk) gibi birçok nedenden dolayı gözaltı morlukları ortaya çıkar. Bu noktada dikkat edilmesi gereken birçok faktör arasında doğru bir kapatıcı uygulaması bulunuyor. Basit ama etkili birkaç ayrıntıyla bu morluklardan kurtulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 19.04.2023 09:02 PAYLAŞ ABONE OL

Gözlerin altında koyu halkaların olması yaygındır. Fakat genellikle makyaj bu morlukları kapatmanın en hızlı ve etkili yollarından biri. Bu noktada dikkat edilmesi gereken nokta; kapatıcıyı nasıl uyguladığınız ile ilişkili. İşte birkaç dakikada morlukları yok eden o tüyolar…

KAPATICIYI DAHA DÜZENLİ UYGULAYIN Doğal ten renginizden daha açık bir ton kullanmak, cildinizde grimsi ve mat bir rengin görünmesine neden olur. Bunu engellemek için önce sıcak tonlara sahip bir kapatıcı uygulamak, daha etkili bir sonuç ortaya çıkarır. Kırmızı, turuncu veya şeftali tonlarındaki bir kapatıcı, morlukları daha kolay nötr hale getirerek kapatacaktır.