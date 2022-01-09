Günde sadece iki kez sürmek yeterli! Tüm lekeleri siliyor

İngiliz Cilt Bakım Uzmanı Lisa Harris, 27 yıllık deneyiminin ardından akne sorunuyla savaşan herkese önemli bir tavsiyede bulunuyor. Bikarbonat soda kullanarak bu problemi ortadan kaldırabileceğinizi belirtiyor. Kabartma tozu olarak da bilinen bu ürün, cilt üzerinde önemli etkilere sahip.

"AKNENİN ASİDİK YAPISINI YOK EDER"

Antiasit özelliği ile bilinen bikarbonat soda, kullanışlı bir ev ürünü olmasının yanı sıra güzellik sırrınızın da en önemli destekçisi olabilir. Harris, bu süreci aknenin asidik yapısını ortadan kaldırmayı sağlaması ile ilgili olduğunu belirtiyor. Bikarbonat soda, alkali bir yapı sunarak aknenin asidik yapısını yok eder.

Ciltteki bakterileri öldüren bu çözelti, iyileştirme ve temizleme için de en iyi seçeneklerden biri oluyor. Üstelik cilt lekelerinin en büyük sebebi de ciltte biriken bakterilerdir.

Cildi temiz tutmak için günde iki kez bikarbonat çözeltisini kullanmak, bakteri oluşumunu engeller ve yalnızca akneleri değil cildinizdeki tüm lekeleri de ortadan kaldırmaya yardımcı olur.