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Güney Amerikalıların binlerce yıllık güzellik sırrı! Cildinizi pürüzsüz hale getiriyor

Avokado tüm dünyada giderek daha popüler bir besin haline geliyor. Soslarda, salatalarda ve tatlılarda kullanılan bu meyve, birçok açıdan yarar sağlarken güzelliğinizin de doğal koruyucularından biri oluyor.

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Giriş Tarihi: 08.11.2021 09:38
Güney Amerikalıların binlerce yıllık güzellik sırrı! Cildinizi pürüzsüz hale getiriyor

20'den fazla mineral ve vitamin içerir. Faydaların listesi burada bitmiyor; yüksek miktarda protein ve yağ içerir. Sadece vücudunuzun ihtiyaç duyduğu bir yağ türüne sahip olan avokado, bedeniniz için mükemmel bir yatırımdır. Sağlıklı bir kalbi korumak için çok önemli olan tekli doymamış yağ içerir. Ayrıca güzellik sırlarının da en önemli kaynaklarından biridir. İşte avokadonun güzellik faydaları...

SAĞLIKLI VE GÜZEL BİR VÜCUT İÇİN MÜKEMMEL SEÇENEK

Avokadonun kolesterolü düşürerek kalbinizi mutlu ettiği bilinmektedir. Meyvenin bir süper gıda olarak kabul edilmesinin bir nedeni var. Antioksidanlar ve B6, A, E ve C Vitaminleri açısından zengindir.

Mineral içeriğinden bahsetmişken, kalsiyum ve potasyum açısından zengindir. Sadece dış güzellik için değil, iç sağlık için de mükemmeldir. Avokadodaki güçlü iyileştirici özellikler lif, mineraller, vitaminler ve iyi yağlardan gelir. Yüksek lif içeriği mideyi mutlu etmeye yardımcı olur. Meyveyi yemek, çok sağlıklı olduğu için bütünsel bir iyilik hissi yaratır.

VİTAMİN VE MİNERAL DOLU SÜPER BESİN

  • Vitaminler insan vücudunun metabolik süreçleri için hayati öneme sahiptir. Sağlığı korurlar ve büyümeyi teşvik ederler.
  • Avokadodaki antioksidanlar vücudunuzu serbest radikallere karşı korur. Ayrıca hücrelerin yenilenmesini de hızlandırırlar. Bu iki faktör insanı genç tutar.
  • C vitamini bağışıklık sistemini güçlendirmek için harikadır. Hastalanmanızı engeller. C vitamini ayrıca sağlıklı kolajeni koruyarak ve sağlıklı cilt dokularını koruyarak yaşlanma belirtilerini geciktirir.
  • Avokadoda bulunan B vitamini, yeni cilt hücrelerinin oluşumunda anahtardır.
  • A ve E Vitamini cildinizi ve saçınızı pürüzsüz ve genç görünümlü hale getirir. Bu iki vitaminin yüksek olması, saçlarınızın ihtiyaç duyduğu nemi sağlarken cildinizin de doku sağlığını korur.

AVOKADO YAĞI, DOĞADAKİ EN SAĞLIKLI YAĞLARDAN BİRİ

Avokado yağı hem cilt hem de saç için çok besleyicidir. Bitkisel kremler, temizleyiciler, şampuanlar, vücut yağları, banyo yağları, yüz ve saç paketlerinde bulunur.

Saç dökülmesi yaşıyorsanız, bu meyve yüksek protein içeriğinden dolayı size yardımcı olabilir. Avokado yemek ve yağı uygulamak saç derisini besler ve saçı kökten güçlendirir.

NASIL KULLANILIR?

  • Avokadoyu ezin, biraz limon suyu ve biraz bal ekleyin.
  • Saç maskesi olarak saçınıza uygulayın.
  • 30 dakika boyunca beklemesine izin verin.
  • Maskeyi yıkadığınız an, saçınızın parlaklığına ve pürüzsüzlüğüne hoş bir şekilde şaşıracaksınız.
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