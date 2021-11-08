Güney Amerikalıların binlerce yıllık güzellik sırrı! Cildinizi pürüzsüz hale getiriyor

20'den fazla mineral ve vitamin içerir. Faydaların listesi burada bitmiyor; yüksek miktarda protein ve yağ içerir. Sadece vücudunuzun ihtiyaç duyduğu bir yağ türüne sahip olan avokado, bedeniniz için mükemmel bir yatırımdır. Sağlıklı bir kalbi korumak için çok önemli olan tekli doymamış yağ içerir. Ayrıca güzellik sırlarının da en önemli kaynaklarından biridir. İşte avokadonun güzellik faydaları...

SAĞLIKLI VE GÜZEL BİR VÜCUT İÇİN MÜKEMMEL SEÇENEK

Avokadonun kolesterolü düşürerek kalbinizi mutlu ettiği bilinmektedir. Meyvenin bir süper gıda olarak kabul edilmesinin bir nedeni var. Antioksidanlar ve B6, A, E ve C Vitaminleri açısından zengindir.

Mineral içeriğinden bahsetmişken, kalsiyum ve potasyum açısından zengindir. Sadece dış güzellik için değil, iç sağlık için de mükemmeldir. Avokadodaki güçlü iyileştirici özellikler lif, mineraller, vitaminler ve iyi yağlardan gelir. Yüksek lif içeriği mideyi mutlu etmeye yardımcı olur. Meyveyi yemek, çok sağlıklı olduğu için bütünsel bir iyilik hissi yaratır.