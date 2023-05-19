Güzelleşeyim derken faciayla karşılaşmayın! Bu ürün her kullanımda cildinizi parçalıyor

GÖZENEKLERİ TIKAYAN GÜNEŞ KREMLERİ Cilt bakımı uzmanı, iltihaplanma ve diğer bakteriyel cilt rahatsızlıklarına yol açabilecek ve günde en az bir kez kullanılan güneş kremi formülasyonlarına karşı uyarmaya devam etti. Sunny şunları söyledi: 'Kapatıcı güneş kremlerinden kaçının. Bunlar günde bir kez kullanılan ve güçlü kimyasal formüllere sahiptir. Bu formüller su geçirmezdir ve tüm gün cildinizde kalacak şekilde tasarlanmıştır, bu nedenle teriniz krem/losyonun altında kalır ve dışarı çıkamaz. Ter, yüksek ısıya, iltihaplanmaya ve diğer çeşitli bakteriyel cilt koşullarına yol açabilen bakteriler içerir.' Bu açıklamalardan sonra seçtiğiniz güneş kremi konusunda dikkatli olmanız oldukça önemli. Özellikle cildinizde herhangi bir tıkanmaya neden olabilecek içerikleri barındırmaması gerekiyor.

MAKYAJ MENDİLLERİ Cilt Uzmanı Dr Uliana Gout; "Mendiller cilt için stres kaynaklarıdır ve genellikle cilt hassasiyetlerine neden olabilecek parfüm ve diğer koruyucular içerir. Birkaç haftalık mendil kullanımından sonra sıklıkla kızarıklık ve batmayı büyük bir şikayet olarak görüyoruz. Cilt bariyeri bozulur, iltihap artabilir ve kırmızı, ağrılı bir cilde sahip olabilirsiniz. Üstelik makyajımız artık eskisi kadar iyi görünmez.' diyerek bu mendillerin kullanımı konusunda uyarıda bulunuyor. Cosmedics cilt klinikleri Tıbbi Direktörü Dr Ross Perry: 'Bebek mendilleri veya ıslak mendiller ciltten sadece az miktarda makyaj ve kiri çıkarır, aslında yaptığınız tek şey makyajı daha derine itecek kadar ovalamak oluyor. Bir mendil, yüzü hiç yıkamamaktan veya temizlememekten daha iyidir, ancak sağlıklı görünen bir cilt istiyorsanız bu tek başına yeterli değildir. Ayrıca, tahrişe yol açabilecek bir mendille yüzünüzdeki cildi aşırı silme ve sürükleme riskini de taşırsınız. Makyaj ve kiri cildin kendisinden çıkarmak için ekstra bir şeye ihtiyacınız var. Benim tavsiyem, ciltteki kiri temizlemeye ve gözenekleri temiz tutmaya yardımcı olan sıvı temizleyicileri ve temizleme kremlerini tercih etmenizdir. ' diyerek makyaj mendilleri tercihinin yanı sıra ıslak mendillerin de bu konuda ne kadar büyük bir tehlikeye davet çıkardığını ayrıntılı bir şekilde anlattı.