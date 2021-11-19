Hassas ciltler için en iyi bakımın ipucu! Cildinizde porselen görünüm için bu yağ...

Hassas bir cilde sahip olmak, kullandığınız her ürün için de çok dikkatli olmanız gerektiği anlamına geliyor. Doğal ve kimyasal ürünlerdeki alerjik reaksiyonlar, tahriş ihtimalleri veya egzama, sedef gibi çeşitli cilt rahatsızlıkları bu sebeplerin başında yer alıyor. Peki bu durumlarda hangi ürünleri kullanmalısınız. İşte “hangi doğal uçucu yağ hangi sorunları çözüyor?” sorusunun cevabı...

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 19.11.2021 09:35 Güncelleme Tarihi: 19.11.2021 09:38

Uçucu yağlar, bakteriyel enfeksiyonlar, uykusuzluk ve anksiyete gibi çok çeşitli durumların tedavisinde kullanılır. Ayrıca mantar önleyici, antibakteriyel olarak işlev görürler ve iyi yara iyileştirme özelliklerine sahiptirler. Bu günlerde kozmetik ve koku endüstrilerinde yaygın olarak kullanılmaktadırlar.

Çay Ağacı Esansiyel Yağı Çay ağacı yağı, çeşitli şeyler için kullanılabilen esansiyel bir yağdır. Cilt, saç ve tırnakları güçlendirir. Çay ağacı yaprakları ezilerek yağı çıkarılır, bu yağ, öksürük ve soğuk algınlığını gidermek için solunum yolları tedavisinde kullanılır. Ayrıca zeytinyağı veya ayçiçek yağı gibi bir taşıyıcı yağ ile seyreltilir ve daha sonra iyileşmeyi hızlandırmak için cilde uygulanır. Bakteriyel ve fungal cilt enfeksiyonları için tamamen doğal bir tedavidir. Ayrıca akne ve salgınları önlemeye yardımcı olur. Ayrıca yaraların iyileşmesine de yardımcı olabilir. Çay ağacı yağı, ardından gelebilecek kaşıntı, kızarıklık ve şişmeyi azaltarak böcek ısırığı reaksiyonlarına da yardımcı olabilir.

Okaliptüs Esansiyel Yağı Okaliptüs yağı bazı terapötik özelliklere sahiptir ve diğer şeylerin yanı sıra kesikleri, böcek ısırıklarını, küçük yaraları, ülserleri ve kontüzyonları tedavi etmek için kullanılabilir. Akne ve egzama gibi cilt problemlerine yardımcı olabilecek anti-inflamatuar moleküllere sahiptir. Okaliptüs yağı, cilt bakımına ek olarak burun sinüslerini temizlemeye, ağrıyan kasları yatıştırmaya ve stresle savaşmaya yardımcı olabilir.

Limon Otu Esansiyel Yağı Limon otu, yara iyileşmesi ve enfeksiyon önleme için doğal bir tedavi yöntemidir. Cilt için arındırıcı etkilerin yanı sıra temizleme özellikleri de sağlar. Mantar enfeksiyonları, bir antioksidan olarak serbest radikallerin ortadan kaldırılmasına yardımcı olan limon otu yağı ile iyi bir şekilde azaltılır. Limon otu yağı sağlık uzmanları tarafından mide sorunları ve yüksek tansiyonu ele almak için kullanılmıştır.

Nane Esansiyel Yağı Nane yağı antimikrobiyal ve antibakteriyeldir ve cildi doğal olarak temizler. Nane yağının antibakteriyel özellikleri, ciltte sivilceye neden olan mikropları azaltmaya yardımcı olabilir, bu da sivilceleri hafifletmeye ve tahriş olmuş cildi yatıştırmaya yardımcı olabilir. Nane esansiyel yağı bazen aromaterapide kullanılır. Seyreltilmiş nane yağı (zeytinyağı gibi bir taşıyıcı yağ ile) cilde uygulanabilir veya buhar veya difüzör yoluyla solunabilir. Nane yağının diğer faydaları arasında mikropları öldürme, kaşıntıyı durdurma, ağrıyı hafifletme, kusmayı önleme veya en aza indirme, vücuda mukus atmasına yardımcı olma, kas spazmlarını azaltma, şişkinliği azaltma ve kan dolaşımını teşvik etme sayılabilir.