Hem doğal hem sürekli! İşte cildinizi her zaman genç tutmanın 5 yolu

Tarih boyunca yapılan atılan her adım, insanlığın gençlik iksirini arayışına tanık olmuştur. Daha bunun sırrı çözülememiş olsa da genç kalmanızı sağlayacak birkaç formül bulunuyor. Bazı değerli ipuçları, gençleşmiş ve genç hissetmenize nasıl yardımcı olabilir. Uzman diyetisyen Lavleen Kaur'un beş temel ipucu.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 17.11.2021 14:25

Bu ipuçları fiziksel sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır. Düzenli olarak takip edilirlerse, bunlar harika sonuçlar gösterebilir. Aşağıdaki noktaları baştan sona okuyun, deneyin ve uygulayın ve genç kalın!

KAFEİN ALIM Kafein kendi içinde bir kötü değildir. Çay, kahve ve kakao bitkisinde bulunan doğal olarak oluşan bir uyarıcıdır. Kafein bitkisel, sağlıklı ve kontrollü bir şekilde alındığında muazzam faydalar sağlar. Örnek olarak, zencefil içeren bir karışım yapar ve ardından süt ve çay eklerseniz, vücudunuz için iyi uyarıcıların sağlıklı bir infüzyonu olur. Benzer şekilde kahveye düşkün olanlar da sade kahve şeklinde tüketebilirler. Diğer birçok fayda ile birlikte mükemmel bir karaciğer temizleyici olarak çalışır. O zaman neden kafein alımının hoş karşılanmadığı herkesin merak edeceği bir sorudur! Cevap, alım düzenimizde ve miktarımızda yatmaktadır. Yemeklerden sonra, öğün aralarında, sabah kalktıktan hemen sonra, hatta yatmadan önce aç karnına tüketiyoruz. Bu durumda çay ve kahvede bulunan polifenoller ve tanenler vücudumuzdaki demir emilimini engeller ve bu da vücudun oksijen arzını engeller. Bunun nedeni, oksijen temini için çok önemli olan vücudumuzdaki/kan dolaşımımızdaki bu demirdir. Cildimizin sağlıklı kalması için vücudumuzun iyi oksijen kaynağına ihtiyacı vardır, bu da kafein alımı tarafından engellenir. Aşırı kafein aldığımızda vücudumuzun tüm sistemini rahatsız eder. Herhangi bir öğünü rahatsız etmemek için akşam 4-5 arasında bir fincan kahve içmek en iyisidir. Ayrıca alımınızı birkaç fincanla sınırlayın.

NEFES EGZERSİZLERİ Nefes almanın yemekten, içmekten veya uyumaktan daha önemli olduğu konusunda muhtemelen hemfikirsinizdir. Bunların hiçbirini yapmadan günler geçirebilir ve yine de hayatta kalabilirsiniz ama nefes almada durum böyle değildir. Doğru nefes almak hayatın anahtarıdır. Günde 20.000 defadan fazla nefes alırız, farkında bile olmadan. Doğru nefes almazsak, muhtemelen kendimizi daha hızlı yaşlandırıyoruz. Düzgün bir şekilde solumak, vücudumuzun hücreleri arasında besinlerin düzgün dolaşımını sağlar ve aynı zamanda iyi bir oksijen kaynağının korunmasına da yardımcı olur. Sağlıklı bir cilt için vücudumuzda iyi bir oksijen kaynağının öneminin farkındayız. Derin bir nefes aldığımızda, genellikle göğsümüzü genişlettiğimiz, diyaframımızı daralttığımız ve karnımızı içeri çektiğimiz genel bir anlayıştır ve bize yanlış nefes aldığımızı söyleyen de bu tekniktir. Derin bir nefes, karın içine nefes almak, karnın genişlemesine yol açmak ve ardından nefesin yukarı çıkmasına ve nefes vermesine izin vermek anlamına gelir. Vücut hücrelerimiz arasında düzgün iletişim ve vücudun zinde kalması için her gün nefes egzersizleri yapılmalıdır. Nefes egzersizi yapmak çok uzun sürmez, ortalama olarak birkaç dakikanızı almaktan ibarettir. Bu kısa süre içinde nefesinize konsantre olun ve bunun zihninizi, bedeninizi ve ruhunuzu nasıl bağladığını ve bunun cildinize yansıyacağını fark edin.

SOĞUK DUŞ Bu, pek çok insanın bilmediği çok ilginç bir ipucu. Soğuk duşun ilk ve en önemli faydası, soğuk duş aldığımızda kan dolaşımımızın daha iyi olmasıdır. Soğuk su vücudumuza çarptığında kan organlarımıza doğru hücum eder. Bu durum, vücudumuzun doğal tepkisidir. Bu kan akışı cildimize parlak bir parlaklık verir. Ayrıca hipertansiyon, varisli damarlar ve sertleşen arterler gibi sorunları da uzak tutar. O soğuk duştan sonra ne kadar taze olduğumuzu hiç gözlemlediniz mi? Soğuk duş cildimizi temiz ve parlak tutar. Ilık su cildimizin gözeneklerini açar. Açık gözenekler, içlerinde toz ve yağın birikip tıkanması için kolay bir yerdir, bu da akne, sivilce, leke vb. oluşumlara yol açar. Ilık su ayrıca cildimizdeki tüm doğal yağları boşaltır, cildimizi eksik ve kuru bırakır. Öte yandan, soğuk su cildimizdeki gözenekleri kapatarak cildi taze ve parlak tutar. Soğuk su aynı zamanda kan damarlarımızı daraltır, küçük şişlik ve şiş gözlere dikkat eder. Ayrıca cildimizin doğal yağlarını sağlam tutar ve bu da cildi doğal olarak sağlıklı tutar. Havanın çok soğuk olduğu ülkelerde, oda sıcaklığında suyla duş yapılması önerilmez. Onlar için en iyi yol, su sıcaklığını mümkün olduğu kadar düşük, yani cildinizin nemini koruduğunu ve kurumadığını hissedebileceğiniz bir dereceye kadar tutmaktır.

OLUMSUZ DURUMLARDA OLUMLU TUTUM İnsan vücudu akılla iç içedir. Zihin olumsuzsa veya sürekli stres altındaysa, sağlıklı, zinde ve genç kalmak için hiçbir teknik sonunda işe yaramaz. Doğru düşünmek, zihnimizi olumlu tutmak ve bedenimizi bir düzen içerisinde tutmak için bir tekniktir. Olumsuz bir durumda olumlu bir tutum elde etmek, göründüğü kadar kolay değildir. Olumsuz bir durum, zihnimizde olumsuz bir tepki uyandırır. Bu durumun olası tüm olumsuz senaryolarını ve sonuçlarını düşünmeye başlarız. Anahtar, olumsuz düşüncelerin süresini olabildiğince kısaltmaktır. Zihniyetimizi her şeyin mümkün olduğunu düşünmeye doğru kaydırmak, yeni olumlu fırsatların kapılarını açmamıza yol açar. Stres seviyemizi etkileyen en önemli şeylerden biri, kontrolümüz dışında olan şeyler için endişelenmektir. Örnek olarak, yetişmemiz gereken uçuş ertelenirse, endişelenmek yerine durum hakkında ne yapacağımızı düşünebiliriz. Kontrolümüz dışında olan rötarlı uçuş endişesi yerine, ihtiyaçlarımızı ve zamanımızı karşılamak için yapmamız gereken değişiklikleri veya atmamız gereken adımları düşünebiliriz. Ayrıca olumsuz durumlarda kendimize şefkat göstermemiz gerekir. Çoğu zaman, belirli bir durumun bizi başkalarının önünde nasıl sunduğunu düşünmeye meyilliyiz. Bunun yerine, bizi nasıl etkilediğini düşünmeliyiz.