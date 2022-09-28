Hepimiz bu hatayı yapıyoruz! İşte tek seferde en az 10 yıl yaşlandıran o alışkanlık…

Günlük aktivitelerinizi değiştirmek, aslında gençlik sırrınız olabilir. Basit bir gözlük veya pipet kullanma alışkanlığı bile erken yaşlılığın önüne geçmenin yolu olabilir. Peki bu konuda neler yapılmalı? İşte cevabı…
HER GÜN PİPET KULLANMAMALI
Plastik pipetler sadece çevreye zarar vermekle kalmaz, aynı zamanda yüzümüzde de erken yaşlanma sebeplerinden biridir. Bilim insanları, pipet kullanımının dudak çevresinde ince çizgilerin ve kırışıklıkların oluşumunu nasıl desteklediğini gösterdi. Ayrıca, aynı kasları tekrar tekrar kasmak kolajeni zamanla bozabilir ve bu da sizi olduğunuzdan daha yaşlı gösterebilir.
ŞEKER VE HAMUR İŞİ TÜKETİMİ
Araştırmacılara göre, hamur işleri ve diğer tatlılar genellikle fazla şeker ve yağ içerir ve bu da kilo alımına ve ağız sağlığının bozulmasına katkıda bulunur. Sağlıksız mikrobiyotayı teşvik etmenin yanı sıra şeker, proinflamatuardır. Bu özellikler kişinin yaşlanmasını hızlandırarak yorgun, şişkin ve kırışık görünmenize neden olabilir.
UYKUSUZLUK
Bilimsel araştırmalara göre; her gece 7 saatten az uyumak, ömrü kısaltan bir alışkanlık. Ayrıca sizi olduğunuzdan çok daha yaşlı göstermenize neden olabilir. İlk olarak; uykusuzluk, bir günü tamamlamak için gereken fiziksel ve zihinsel dayanıklılığın eksilmesine, kişisel ve mesleki başarıyı büyük bir düşüşe neden olabilir. Ayrıca, yetersiz uyku vücuda, özellikle de kalbe ve beyne zarar veriyor.
GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ TAKMA ALIŞKANLIĞI
Dışarda güneş çok yakıcı değilmiş gibi görünse de sürekli güneş gözlüğü takmayı alışkanlık hale getirmeniz oldukça önemli. Gözlerin güneşten korunması, görme yetisininkorunmasına yardımcı olur. Ayrıca yoğun ışıkta sık sık gözlerini kısmak, göz ve alın çevresinde ince çizgilerin ve kırışıklıkların oluşumunu hızlandırır.
Güneşlenme sonucunda kendine özgü bir ışıltı vermesi nedeniyle, bronzlaşma oldukça popüler hale geldi. Ancak uzun süre güneşe maruz kalma veya solaryum özellikle göz çevresinde pigmentasyon düzensizliklerine neden olabilir.
ŞOK DİYET UYGULAMALARI
Şok diyetler, çekiciliğine rağmen asla iyi bir fikir değildir. Kalıcı bir çözüm değildir. Araştırmaya göre, hızlı diyet, enerji seviyelerini düşürdüğü, odaklanmayı bozduğu ve depresyona neden olduğu için kendinizi daha yaşlı hissetmenize neden olabilir.
Cildin kilo vermeye tepki verememesi de kırışıklara ve sarkmalara neden olabilir. Kilo kontrolü, sağlık için çok önemlidir, ancak her hafta 1 veya 2 kilodan fazla düşürmeye çalışmamalısınız.