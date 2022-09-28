Hepimiz bu hatayı yapıyoruz! İşte tek seferde en az 10 yıl yaşlandıran o alışkanlık…

UYKUSUZLUK Bilimsel araştırmalara göre; her gece 7 saatten az uyumak, ömrü kısaltan bir alışkanlık. Ayrıca sizi olduğunuzdan çok daha yaşlı göstermenize neden olabilir. İlk olarak; uykusuzluk, bir günü tamamlamak için gereken fiziksel ve zihinsel dayanıklılığın eksilmesine, kişisel ve mesleki başarıyı büyük bir düşüşe neden olabilir. Ayrıca, yetersiz uyku vücuda, özellikle de kalbe ve beyne zarar veriyor.

GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ TAKMA ALIŞKANLIĞI Dışarda güneş çok yakıcı değilmiş gibi görünse de sürekli güneş gözlüğü takmayı alışkanlık hale getirmeniz oldukça önemli. Gözlerin güneşten korunması, görme yetisininkorunmasına yardımcı olur. Ayrıca yoğun ışıkta sık sık gözlerini kısmak, göz ve alın çevresinde ince çizgilerin ve kırışıklıkların oluşumunu hızlandırır. Güneşlenme sonucunda kendine özgü bir ışıltı vermesi nedeniyle, bronzlaşma oldukça popüler hale geldi. Ancak uzun süre güneşe maruz kalma veya solaryum özellikle göz çevresinde pigmentasyon düzensizliklerine neden olabilir.