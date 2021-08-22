Hepimizin dolabında! Kırışıklıkları yok ediyor

Güneş kremi kullanmanın faydaları ve önemi, özellikle yazın yılın bu zamanında iyi bilinmektedir, fakat aynı zamanda kapalı mekanlarda da kullanmalı mısınız? New York'taki bir dermatolog ve klinik dermatoloji eğitmeni olan Dr. Michelle Henry, yapmanız gerekenlerin sırrını ve güneş kremlerinin bilmediğiniz yönlerini anlattı.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 22.08.2021 11:58

Henry konu güneş kremi, makyaj ve nemlendirici olduğunda ve bunların cildinizi zararlı ultraviyole ışınlarına karşı nasıl koruyup korumadığını net bir şekilde ayrımının yapılması gerektiğini belirtiyor. Üstelik bu noktada güneş kremi kullanırken kaçırabileceğiniz 4 önemli noktaya da vurgu yapıyor. İşte cildinizin yıl boyunca sağlıklı kalmasına yardımcı olacak tavsiye.

"KAPALI MEKANLARDA VE BULUTLU VEYA SOĞUK GÜNLERDE GÜNEŞ KORUYUCU KULLANMANIZ GEREKİR" Pandemi sırasında birçok insanın evden çalışmasıyla bu konu, çalışırken günün büyük bir bölümünde pencere kenarında oturan herkes için daha fazla önem kazandı. UV ışığı pencerelerden geçebilir ve iki temel türden oluşur: UVA ve UVB. Henry, UVA'yı "UV yaşlanması" ve UVB'yi "UV yakma" olarak tanımlıyor. Pencere camı UVB ışığını engelleyebilir, ancak Henry'ye göre UVA, güneş dışarıda olmasanız bile cildinize zarar verebilir. Henry, "Yani UVA ışığının %80'i bulutların arasından geçebilir ve hava serin olduğunda bile güvende değilsiniz çünkü UV'nin gücü dışarıdaki sıcaklıkla gerçekten ilişkili değil" dedi. "Öyleyse her gün, hatta içeride bile güneş kreminizi sürün."

"SPF İÇEREN KOZMETİK KULLANIRKEN GÜNEŞ KREMİ HALA GEREKLİDİR" Makyaj şirketleri, ürünlerinde SPF'yi test ederken, ürünü kullanırken uyguladığınızdan çok daha kalın bir katman kullanır. Ayrıca, makyaj kullanıldığında eşit şekilde uygulanmayabilir, bu nedenle Henry'nin makyaj ve güneş kremi kullanmak için üç ipucu var: 1. Makyaj yapmadan önce bir güneş koruyucu baz uygulayın. 2. Toz güneş kremi kullanın. 3. Dışarıdaysanız, toz güneş koruyucuyu iki saatte bir yeniden uygulayın.

GÜNEŞ KREMI KULLANMAK KIRIŞIKLIKLARI TERSİNE ÇEVİREBİLİR. Henry bunu "tartışma alanı" olarak nitelendirdi, ancak çalışmaların, sadece kırışıklıkları önlemenin değil, aynı zamanda bazı durumlarda onları tersine çevirmenin de mümkün olduğu gerçeğini desteklediğini söyledi. "Hepimiz güneş kreminin kırışıklıkları önleyebileceğini biliyoruz, ancak bir yıl boyunca sürekli güneş kremi kullanan hastalarda bazı fotoğraf hasarlarının ve bazı kırışıklıkların tersine döndüğünü gösteren yeni çalışmalar var" dedi.