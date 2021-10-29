Her dokunduğunuzda ipek yumuşaklığı! İşte saçlarınızı sürekli nemli tutacak o tarif

Çoğunlukla herkes için saç, güzelliğinin ilk göze çarpan kısmıdır. Kişinin, görünümü üzerindeki etkisini sürdürecek ve tüm görünümünün tonunu belirleyecek ölçüde büyük bir fark yaratabilir. Saç yapısında genetik rol, diyet, hava durumu, kirlilik ve saç bakımı gibi faktörler etkilidir. Birbirinden farklı tüm bu etkenleri aynı anda kontrol etmek zor olabilir. Fakat saçlarınıza uygulayacağınız düzenli bakım ile sürekli ipek gibi saçlara sahip olabilirsiniz.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 29.10.2021 10:39

Cildimiz için hak ettiği kadar çok şey yapsak da çoğumuz ne yazık ki saç derimizin sağlığını ve hijyenini gözden kaçırıyoruz. Bu durum, saç derinizi ve saç telinizi yüzünüzden daha fazla soruna yatkın hale getirir.

Sağlıklı saçlar ve saç derisi için doğru miktarda nemi korumak gerçekten önemlidir. Kuru saçlar sadece cansız ve cansız olmakla kalmaz, aynı zamanda kuruluk ciddi hasara ve sonunda saç dökülmesine neden olabilir. Eğer saçınız nemliyse, parlak, kalın görünür, bukleleriniz daha esnek olur, saç derisi sağlığı iyi olur ve bir bütün olarak saçlarınız daha güçlü olur yani saç dökülmez. Artık nemli bir saçın ve saç derisinin faydalarından bahsettiğimize göre, şu soru ortaya çıkıyor: 'Nasıl doğru seviyede nemlendirmeyi sürdürebiliriz?' Nazik saç bakım ürünleri kullanın Kulağa çok basit gelebilir ancak saç bakım rutininizde yapacağınız bazı basit değişiklikler saç derinizin sağlığı için büyük bir fark yaratabilir . Amino asitler, rafine hindistan cevizi yağı, hidrolize proteinler, zeytin, seramid gibi onarıcı ve besleyici bileşenler içeren hafif ve dengeli formüller kullanmanızı tavsiye edilir. B3, B5 ve B6 gibi vitaminler, hyaluronik asit vb. Saçlarınız boyandıysa veya hassasiyet hissediyorsanız veya saç derisi rahatsızlığınız varsa, saç derisi sağlığınızı iyileştirmeye yardımcı olacak çok güçlü sülfatlar, alkoller veya kokular içeren ürünlerden kaçının.

Doğru yapıyor musunuz? Şampuanı saçın uzunluğuna değil, saç derisine odaklanarak kullanmanız önerilir. Bazılarının, özellikle uzun veya dokulu saçlara sahip olanların, durulama ve şampuanlamayı tekrarlama ihtiyacı olabilir. Benzer şekilde, çoğumuzun yaptığı yaygın bir hata, saç derisini saç kremi ile köpürtmektir, saç kremi aslında saç derisinin saç köklerini tıkayabilir ve tıkanmasına neden olabilir. Daha iyi bir yıkama rutini için saçınızın tipi ne olursa olsun yıkamadan önce saç derinizi yaklaşık 2 ila 3 dakika temizlemeniz önerilir. En büyük yardımcınız yediklerini Yaş ve genetik gibi faktörleri değiştiremeseniz de, diyet kontrolünüz altında olan bir şeydir. Doğru besinlerle dengeli bir diyet uygulamak, özellikle saç dökülmesi yaşıyorsanız, saç uzamasını hızlandırmaya yardımcı olabilir. Omega 3, 6 ve 9, probiyotikler, antioksidanlar, folat, demir, A ve C vitaminleri gibi maddeler size şaşırtıcı sonuçlar verebilir. Sürtünme ve ısı uygulamak istenmeyen hasara neden olabilir Fön makineleri, düzleştiriciler veya saç maşaları, özellikle kuru saça doğrudan temas eden plakalar ve rulolar söz konusu olduğunda size oldukça zor anlar yaşatabilir. Saçlarınızı seviyorsanız, bu tür araçları kullanmadan önce ısı koruyucu bir formül kullanmayı deneyin, ayrıca ısı seviyesini de düşürün. Daima geniş dişli bir tahta tarak kullanın. Tahta tarak saçınızın kuru olmasının büyük bir nedeni olabilir. Yüksek sıcaklıklar, saçınızın kabarmasının, kırılgan ve kırılmaya meyilli hale gelmesinin ana nedeni olabilir. En iyi arkadaşlarınız yumuşatıcılar olabilir Saçınız için seçtiğiniz şampuanın botanik özler ve gibi doğal elementler içermesine dikkat edin. Artık saf güzellikten bahsettiğimize göre, sülfatları atlamanın yanı sıra, doğal yağların olduğundan emin olmalısınız. Bunlar saçınıza zarar vermeden doğru miktarda beslenme ve nemlendirme sağlar.