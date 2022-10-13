Herkes gözlerinize hayran kalacak! Tek adımda kocaman gözlere sahip olun…

Güzellik ruhun ötesindedir, ancak dışarıdan nasıl göründüğümüz dış dünyada nasıl algılandığımızı etkileyebilir. Örneğin büyük gözlere sahip olmak bizi diğer insanlar tarafından da ilgi çekici kılar. Çünkü doğduğumuzda sahip olduğumuz yüz şeklimiz nedeniyle kocaman gözler bize her zaman sevimli bebekleri hatırlatır. Bu yüzden bir yetişkinin büyük gözleri olduğunda, diğerleri bu kişiyi masumiyeti ve gençliği temsil eden bir birey olarak görür.

Giriş Tarihi: 13.10.2022 09:14 PAYLAŞ ABONE OL

Journal of Personality and Social Psychology'de yayınlanan bir araştırma, büyük gözlerin otomatik olarak sevimli olarak algılanan ve "nezaket ve sıcaklık" gibi çekici özelliklerle ilişkili olan "bebek yüzlü olmak" ile ilişkililendirdiğimizi ortaya koydu. Bazı insanlar Bambi'nin gözleriyle doğarken, günümüzde gözlerimizin gerçekte olduğundan daha büyük görünmesi için birçok yöntem bulunuyor. İşte gözlerinizin daha büyük görünmesini sağlamak için kullanabileceğiniz makyaj tüyoları.

KAŞLARINIZIN ŞEKLİNİ DEĞİŞTİRİN Kaşlarınızı şekillendirme biçiminiz gözlerinizin daha büyük veya küçük görünmesine neden olabilir. Uzmanlar kaşların şeklini bir evin tavanına benzetiyor ve daha düz bir kaşın gözleri daha küçük gösterebileceğini belirtirken küçük bir kavis vermenin ise tam tersi bir etkiye sahip olabileceğini söylüyor. Ünlü makyaj sanatçısı Pati Dubroff, "Göz çevresini büyütmek için kaşlarımı tarıyorum ve hafif bir kavis verecek şekilde alıyorum" diyor. Diğer bir makyaj artisti ise göz bölgesinin tavanı olan kaşların kaldırılmasının gözlerinizi belirginleştirerek daha büyük görünmesini sağlayabileceğini söylüyor.