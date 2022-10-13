Herkes gözlerinize hayran kalacak! Tek adımda kocaman gözlere sahip olun…

Journal of Personality and Social Psychology'de yayınlanan bir araştırma, büyük gözlerin otomatik olarak sevimli olarak algılanan ve "nezaket ve sıcaklık" gibi çekici özelliklerle ilişkili olan "bebek yüzlü olmak" ile ilişkililendirdiğimizi ortaya koydu. Bazı insanlar Bambi'nin gözleriyle doğarken, günümüzde gözlerimizin gerçekte olduğundan daha büyük görünmesi için birçok yöntem bulunuyor. İşte gözlerinizin daha büyük görünmesini sağlamak için kullanabileceğiniz makyaj tüyoları.
KAŞLARINIZIN ŞEKLİNİ DEĞİŞTİRİN
Kaşlarınızı şekillendirme biçiminiz gözlerinizin daha büyük veya küçük görünmesine neden olabilir. Uzmanlar kaşların şeklini bir evin tavanına benzetiyor ve daha düz bir kaşın gözleri daha küçük gösterebileceğini belirtirken küçük bir kavis vermenin ise tam tersi bir etkiye sahip olabileceğini söylüyor. Ünlü makyaj sanatçısı Pati Dubroff, "Göz çevresini büyütmek için kaşlarımı tarıyorum ve hafif bir kavis verecek şekilde alıyorum" diyor. Diğer bir makyaj artisti ise göz bölgesinin tavanı olan kaşların kaldırılmasının gözlerinizi belirginleştirerek daha büyük görünmesini sağlayabileceğini söylüyor.
GÖZ MAKYAJINIZDA GÖLGE TEKNİĞİNİ DENEYİN
Kaş kemiğiniz ile göz kapağınızın birleştiği çukur alanı bir göz farı veya kapatıcı ile belirginleştirmek gözlerinizin daha büyük ve daha parlak görünmesini sağlayacak kolay bir makyaj tekniğidir. Doğru renkler ve düzgün bir karıştırma işlemi ile, herhangi bir göz şekline boyut ekleyebilir ve büyük görünmesini sağlayabilirsiniz. Göz kapağı kıvrımınızı vurguladığınız yerde ışık ve gölge kullanmanın basit tekniği ona daha fazla derinlik kazandırır ve sonuçlar gözlerinizi daha büyük ve daha açık gösterir. Kelimenin tam anlamıyla gözlerinizin şeklini değiştirebilir.
GÖZLERİNİZİN İÇ KISMINA IŞILTI EKLEYİN
Gözlerinizin iç köşesine biraz aydınlatıcı göz farı eklemek yarattığı yanılsama ile gözlerinizi daha açık gösterir. Bu sayede gözlerinizin daha büyük olduğu yanılsamasını verir. Makyaj sanatçısı Lennie Billy, "Işığı göz makyajında kaş kemiğine ve gözlerin iç köşelerine her zaman bir miktar ışıltı veya hafif mat gölge eklemenizi öneririm" diyor. Billy, bu küçük hilenin, göz makyajınızı en az seviyede tutsanız da, yoğun bir göz makyajı yapsanız da işe yaradığını belirtiyor.
GÖZ PINARINA AYDINLATICI KALEM UYGULAYIN
Makyaj artistleri gözlerinizi anında aydınlatmak ve daha belirgin görünmelerini sağlamak için su hattınızda beyaz göz kalemi kullanmanızı önermektedir. Oldukça kolay bu yöntemde gözlerinize biraz ışıltı eklemek isterseniz, altın rengi tonlarında kalemlerden destek alabilirsiniz. Makyaj sanatçısı Kelli J. Bartlett, "Göz pınarınızda eyeliner olarak ten renginde bir ürün kullanmak gözlerinizi aydınlatmaya ve büyütmeye yardımcı olmak için çok etkili bir yol olabilir"diyor. "Bu küçük ipucunun işe yaramasının sebebi ise özlerinizin beyazlarının daha büyük olduğu yanılsamasını vermesidir. Bu sayede gözlerinizin doğal olarak daha büyük görünmesini sağlar.
MASKARANIN GÜCÜNDEN YARARLANIN
Uzun, kıvrık kirpiklere sahip olmasanız da her zaman maskaralardan yardım alabilirsiniz.. Uzmanlara göre, hacim veren veya uzatan bir maskara kulanmak, gözlerinizi otomatik olarak belirginleştiren ve önemli ölçüde daha büyük görünmelerini sağlayan kalın ve uzun kirpiklere sahip olmanızı sağlayabilir.. Kirpikleriniz kısa ve düzse, göz çevrenizin yapısına göre daha geniş görünmesini sağlamak adına kirpik kıvırıcı ile kıvırmayı deneyin. Biraz daha belirginleştirmek isterseniz takma kirpikleri de deneyebilirsiniz.