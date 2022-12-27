Hızlı uzayan saçların sırrı! Kesin sonuç arayanlar demeli: Ayda 8 cm’e kadar uzatabiliyor

Bu iki malzeme ile uygulayacağınız yöntem sayesinde saçınızın kısa bir sürede uzadığını görecek ve daha güçlü, parlak olduklarının da farkına varacaksınız.

MUCİZE SAÇ UZATAN YÖNTEM

Saçlarınızın kısa sürede uzaması için ilk önce diplerinize bakım yapmanız gerekiyor. Bunun için doğru şampuan ve saç kremini seçmelisiniz. İhtiyacınıza uygun olarak sizin için en uygun ürünü belirleyebilirsiniz.

Saçınızın orda kısımları için ise durulanmayan bir saç kremi kullanmanız büyük önem taşıyor. Duşta uyguladığınız saç kreminin üzerine tekrar durulanmayan saç kremi kullanmak kulağa saçma gelebilir ancak duşta uyguladığınız saç kremi duştan çıkıtığınız andan itibaren saçta yarattığı etkiyi kaybetmeye ve saç telleri nemini yitirmeye başlar. Bu nedenle durulanmayan bir saç kremi kullanımı da büyük önem taşır.

Saç uçları için ise yağlar muhteşem bir seçim olacaktır. Çünkü bu alan en eski saçınızdır ve en çok yıpranan alandır.