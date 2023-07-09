Jade roller ve gua sha taşı nasıl kullanılır? Bu yöntem kırışıklık bırakmıyor, onlarca yaş gençleştiriyor

Yeşim taşından yapılan jade roller ve gua sha aletleri, vücudunuzdaki gerginliği giderirken aynı zamanda cilt bakımı rutininizdeki kişisel bakıma bakış açısını da tamamen değiştirir. Bu taşlar ile hem masaj yapabilir hem de adeta kontür etkisi oluşturabilir. Üstelik bu taşlar gününüzün herhangi bir bölümünde kolaylıkla kullanılabilir.
Bu taşları doğru kullanmak büyük önem taşıyor. Doğru zamanda ve doğru şekilde kullanmak, kullandığınız cilt bakım ürünlerinin de etkinliğini büyük oranda artırabilir.
"NE ZAMAN KULLANILMALI?"
Belirlenmiş net bir zaman aralığı olmamasının yanı sıra, bu taşları kullanmak için "acele etmemeniz" önem taşıyor. Bu nedenle sabahları aceleniz varsa ve hızla evden çıkmanız gerekiyorsa, bu taşları daha geniş bir zaman diliminde kullanmanız daha iyi bir seçenek olacaktır.
Tüm cilt bakım rutininizin hangi aşamasında bu ürünleri kullanacağınızı düşünüyorsanız; en iyi cevap, cildinizi temizledikten sonradır. Gua sha ve yeşim taşından yapılan "jade roller" seçeneğini nemlendirici uyguladıktan sonra da kullanabilirsiniz. Fakat bu noktada tercihlerde tutarlı olmak önem taşıyor. Hangi rutinden sonra kullanıyorsanız, o şekilde devam etmek daha iyi sonuçlar elde etmenizi kolaylaştırabilir.
"ÇOK FAZLA BASKI UYGULAMAMAYA DİKKAT!"
Jade roller adlı ürünü günde iki kez veya daha fazla kullanabilirsiniz. Fakat bu noktada dikkat edilmesi gereken şey; yüze çok fazla baskı uygulamamaktır. Gua sha taşını işe günde bir kez veya ihtiyacınıza göre haftada iki veya üç kez kullanabilirsiniz.
Tüm bu işlemler esnasında roller ve gua sha taşını kullanırken cildi strese sokmamaya ve tahriş etmemeye dikkat etmek gerekiyor. Çok fazla baskı uygulamak, cilt problemlerine neden olurken aynı zamanda iz ve kızarıklara da sebebiyet verebilir.
Herhangi bir aracı kullanırken, kullanacağınız noktanın ortasından başlayın ve dışa doğru hareket ettirin. Yeşim taşından yapılan "jade roller", lenfatik drenaj (lenf dolaşımının hızlanmasını sağlayan teknik) ve cildin basıncını azaltmak için idealdir, gua sha araçları da ince çizgilerin ve kırışıklıkların görünümünü azaltabilir. Her ikisi de harika araçlardır, ancak doğru kullanım en iyi sonuçları elde etmenin anahtarıdır.