Kalıcı oje gibi! Ojelerinizi 2 kat uzun süre kullanmanın sırrı

Ancak, basit bir tırnak boyası olsa bile, bir veya iki gün içinde ufalanmaya başladığında bir hayal kırıklığına dönüşebiliyor. Bunun nedeni, sürekli el yıkama veya yemek pişirmek veya kap yıkamak gibi ev işleri olabilir. Bu nedenle, ojenizin bozulmadan kalmasını sağlamak için yardımcı olabilecek birkaç şey var.
El kremi kullanın:
El kremleri esasen güneş kremi gibi çalışır. Günde iki kez el kremi kullanmak, ellerinizi nemlendirmenize ve tırnaklarınızı iyileştirmeye yardımcı olacaktır. Ayrıca tırnak etlerinizi nemli tutar, böylece cildinizin kuruması ve pullanmayla ilgili herhangi bir sorun olmaz.
En uç noktalara da oje uygulayın:
Tırnaklarınıza oje sürerken uçlarını en uç noktalara kadar ojeyi sürdüğünüzden emin olun. Bu, ojenin kolayca çıkmaması için daha sağlam bir sürme pratiğidir. Uçlar da dahil olmak üzere tüm tırnak yatağınıza iyi bir kat veya iki kat sürmeye özellikle dikkat ettiğinizden emin olun.
Bir baz kat kullanın:
Bir son kat uygulamak kadar bir baz kat uygulamak da önemlidir. Ojenizi sürmeden önce bir baz kat kullanmak ojenin daha uzun süre tırnaklarınıza yapışmasına yardımcı olacaktır. Bu da tırnaklarınızın uzun süre güzel ve güzel renkli görünmesine, herhangi bir yontulmuş renk olmadan yardımcı olur.
Lastik eldiven giyin:
Günlük olarak ev işi yapmak zorunda olan biriyseniz, tırnaklarınızı korumak için mutlaka lastik eldiven giyin. Sürekli su akışı ve sabun kullanımı, boyayı tırnaklarınızdan çıkarabilir. Lastik eldiven giymek, tırnaklarınız acı çekmeden ojenin uzun süre bozulmadan kalmasını sağlayacaktır.
Daima bir son kat uygulayın:
Bu durum, ojeye iyi bakmak olduğunda söylenmeyen bir kuraldır. Oje kuruduktan sonra son kat sürmeniz, daha uzun süre dayanmasına ve tırnaklarınıza parlak bir renk vermesine yardımcı olacaktır. Her türlü ojeye eklenebilecek bir son kat için her zaman şeffaf bir renk tonuna yatırım yapmalısınız.