Kalıcı oje gibi! Ojelerinizi 2 kat uzun süre kullanmanın sırrı

Ancak, basit bir tırnak boyası olsa bile, bir veya iki gün içinde ufalanmaya başladığında bir hayal kırıklığına dönüşebiliyor. Bunun nedeni, sürekli el yıkama veya yemek pişirmek veya kap yıkamak gibi ev işleri olabilir. Bu nedenle, ojenizin bozulmadan kalmasını sağlamak için yardımcı olabilecek birkaç şey var.

El kremi kullanın:

El kremleri esasen güneş kremi gibi çalışır. Günde iki kez el kremi kullanmak, ellerinizi nemlendirmenize ve tırnaklarınızı iyileştirmeye yardımcı olacaktır. Ayrıca tırnak etlerinizi nemli tutar, böylece cildinizin kuruması ve pullanmayla ilgili herhangi bir sorun olmaz.

En uç noktalara da oje uygulayın:

Tırnaklarınıza oje sürerken uçlarını en uç noktalara kadar ojeyi sürdüğünüzden emin olun. Bu, ojenin kolayca çıkmaması için daha sağlam bir sürme pratiğidir. Uçlar da dahil olmak üzere tüm tırnak yatağınıza iyi bir kat veya iki kat sürmeye özellikle dikkat ettiğinizden emin olun.