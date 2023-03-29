Kaşlardaki bu değişiklik onlarca yaş geri atıyor: Gençleşmenin sırrı bu yöntemde

"KAŞ SERUMU SEÇİMİNİ YAPARKEN DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER..."

Fogg'un ilk tüyosu, bir kaş serumu seçimi yapmak. Kaşları daha dolgun gösterecek bir makyaj ürünü bulunsa da, aslında onların dökülmesini engellemek daha doğru bir tercih. Kaş dolgunluğunu artıran serumu kullanmak, görünümünüzde daha az değişiklik ortaya çıkar. Ancak, bir gecede işe yaramayacağı konusunda uyardı. Büyüme serumları tutarlı kullanım ve bolca sabır gerektirir.

Sarah'nın bir sonraki tavsiyesi, cımbızı özellikle de kaşın belirli kısımlarında kullanılmaması gerektiğine vurgu yapmasıydı. Kaşlara en iyi şekle vermeye çalışırken aşırıya kaçılma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtiyor. Dolgun, sağlıklı kaşlar için bunun yerine bir profesyonelden destek olmak daha doğrudur.