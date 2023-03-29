Kaşlardaki bu değişiklik onlarca yaş geri atıyor: Gençleşmenin sırrı bu yöntemde

Kaşlar uygun şekillendirme süreçlerinin ardından yüzü tamamen değiştirebilir. Yanlış şekillendirme ise olduğunuzdan onlarca daha yaşlı görünmeye neden olabilir. Sarah Amelia Fogg, yaşlandıkça tüylerin incelmeye başladığını ve bunun yalnızca saçlarımızda olmadığını hatırlattı.
"YAŞLANDIKÇA KAŞLARIN İNCELMESİ DOĞAL! ÇÖZÜMÜ İSE..."
Fogg, yaşlandıkça kaşların dökülmesinin şaşırtıcı olmadığını, hatta belirli bölgelerde giderek inceldiğini ve seyrekleştiğini belirtti. Yaşla birlikte kaşların şeklinin değiştiğini, özellikle bitiş noktalarının giderek geriye doğru kaydını anlattı.
Kaşlar da normal saçınız gibi renk değiştirir, bu nedenle beyazlamaya başlarsanız kaşlarınız da bu renk değişimine göre değişim gösterir. Yaşlanma kaçınılmaz ve korkudan ziyade "kucaklanacak" bir şeyken, "kaşlarınızı olabildiğince uzun süre genç tutmak" için elinizden geleni yapmakta yanlış bir şey yok.
"KAŞ SERUMU SEÇİMİNİ YAPARKEN DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER..."
Fogg'un ilk tüyosu, bir kaş serumu seçimi yapmak. Kaşları daha dolgun gösterecek bir makyaj ürünü bulunsa da, aslında onların dökülmesini engellemek daha doğru bir tercih. Kaş dolgunluğunu artıran serumu kullanmak, görünümünüzde daha az değişiklik ortaya çıkar. Ancak, bir gecede işe yaramayacağı konusunda uyardı. Büyüme serumları tutarlı kullanım ve bolca sabır gerektirir.
Sarah'nın bir sonraki tavsiyesi, cımbızı özellikle de kaşın belirli kısımlarında kullanılmaması gerektiğine vurgu yapmasıydı. Kaşlara en iyi şekle vermeye çalışırken aşırıya kaçılma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtiyor. Dolgun, sağlıklı kaşlar için bunun yerine bir profesyonelden destek olmak daha doğrudur.
Kaşın etrafındaki tüyleri almaya çalışmak, kaş sağlığına ve doğru bir kaş tüyleri büyümesine zarar veriyor. Bu tüyler, yeniden çıkmasının uzun sürebilmesi kaşlarda incelmeye neden olabilir. Bu nedenle kaşlarınızı şekillendirmek için bireysel olarak değil, bir profesyonelden yardım alarak yapmanız gerektiğini belirtiyor.